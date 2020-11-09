Мертвую пенсионерку нашли на козырьке 22-этажного дома в Новосибирске

В Октябрьском районе следователи СКР устанавливают обстоятельства гибели женщины

9 ноября 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что на козырьке подъезда дома по улице Вилюйской в Октябрьском районе города Новосибирска обнаружено тело женщины, 1956 г.р., с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. По данному факту органами Следственного комитета России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

По данным следствия, женщина выпала с балкона общего пользования, расположенного на 22 этаже многоквартирного дома.

В настоящее время следователем СКР проводится осмотр места происшествия, опрашиваются соседи и очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: nsk.sledcom.ru