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Спасти от серийного поджигателя просят владельцы киосков фаст фуда полицейских в Бердске. У бизнесменов паника

14:43 09.11.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Предприниматели обеспокоены: сегодня сожгли одних, а завтра придут к ним. Это может войти и в систему.

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Киоск с шаурмой на остановке «ГДК» в Бердске сгорел дотла

Серийный поджигатель появился в Бердске? Этот вопрос задают читатели «Курьер. Среда. Бердск» после того, как сопоставили события и факты по пожарам двух ларьков с фаст фудом. А среди предпринимателей, владеющих павильонами и киосками, так и вовсе началась паника. Они боятся, что поджигатель может прийти и к ним.

Напомним, второй киоск с фаст фудом сожгли за неделю в Бердске. Последний случай произошел ранним утром 7 ноября. Полностью выгорел торговый павильон на ул. Ленина, расположенный на остановке "ГДК" в самом центре города. Посетителей в это время в заведении, продававшем шаурму, не было. Пожарные успели вынести газовый баллон из полыхавшего павильона. Дознаватели ОНД, которые выясняют причины пожара и ущерб, не исключают поджог.

В ночь на 4 ноября полыхал новенький торговый павильон «Фуд Мастер» в Микрорайоне.

-Горел торговый павильон. Дощатый, 6 на 4, внутри обшит ДВП, снаружи — сайдингом. Кровля — металлопрофиль на деревянной обрешетке. Площадь пожара составила 13 квадратных метров. Сгорело холодильное оборудование, повреждены стены и потолок. Никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются. Предположительно, мог быть поджог, - отметил Тихон Фроловский, замначальника пожарной охраны Бердска.

Оба пожара произошли примерно в одно и то же время.

Индивидуальных предпринимателей, владельцев небольших торговых павильонов и киосков, уже охватила паника.

По словам директора бердской ассоциации предпринимателей Олега Чебаненко, к нему обратились несколько человек, владельцы киосков. Все они боятся, что их торговые точки тоже могут сжечь.

-Сейчас мы уже готовим обращение, сегодня-завтра отправим начальнику отдела МВД по Бердску Соколову и в главк. Прошло несколько дней, а полицейские еще не встречались с пострадавшими от пожара предпринимателями. Мы обеспокоены: сегодня сожгли одних, а завтра придут к ним. Может войти и в систему. Лучше все это пресечь на корню. Спланировано это или с чем-то связано — пока только догадки. Это работа полиции, - сказал Чебаненко.

В киосках минимум защиты, охранную сигнализацию, как правило не ставят, видеонаблюдение не каждый может себе позволить, отметил Олег Чебаненко.

Что касается сожженных павильонов, то принадлежат они разным людям. Киоск «Фуд Мастер» на Торговом центре — местному предпринимателю, торгующему шаурмой на ГДК — новосибирскому, сообщил директор ассоциации предпринимателей.

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