"Это последнее сокровище": Срубленные вековые и здоровые деревья снял на фото в Микрорайоне житель Бердска

Вырубка леса на микрорайоне

Фотографии с вырубкой леса в Микрорайоне Бердска сегодня, 9 ноября, выслал читатель "Курьер. среда. Бердск" Олег.

- Во что превратился лес? Много валежника вдоль дороги, который составляет опасность, ведь в любой момент есть вероятность упасть на дорогу, но лесхоз его не убирает. На фото видно, что пилятся вполне здоровые деревья с возрастом почти 100 лет. Это последнее сокровище Бердска, вся береговая черта завалена мусором, превратили лес в помойку! Депутаты там не ходят! Не хотят не ограничивать въезд автотранспорта в лес, как это было раньше. Посмотрите, как сделано в Академгородке. Надеюсь, что вас услышат!