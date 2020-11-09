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"Это последнее сокровище": Срубленные вековые и здоровые деревья снял на фото в Микрорайоне житель Бердска

15:46 09.11.2020 Фото: Олега
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"Вся береговая черта завалена мусором, превратили лес в помойку! Депутаты там не ходят!", - негодует горожанин.

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Вырубка леса на микрорайоне

Фотографии с вырубкой леса в Микрорайоне Бердска сегодня, 9 ноября, выслал читатель "Курьер. среда. Бердск" Олег.

- Во что превратился лес? Много валежника вдоль дороги, который составляет опасность, ведь в любой момент есть вероятность упасть на дорогу, но лесхоз его не убирает. На фото видно, что пилятся вполне здоровые деревья с возрастом почти 100 лет. Это последнее сокровище Бердска, вся береговая черта завалена мусором, превратили лес в помойку! Депутаты там не ходят! Не хотят не ограничивать въезд автотранспорта в лес, как это было раньше. Посмотрите, как сделано в Академгородке. Надеюсь, что вас услышат!

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вырубка рубят лес
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Зачем рубят здоровые деревья?

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