Сдают нервишки: почему стали чаще обращаться к психологам жители региона?

В Новосибирске по сравнению с весной спрос на услуги психологов вырос на 17%, а по сравнению с осенью 2019 года — на 81%.

Новосибирцы стали почти в два раза чаще обращаться к психологам

С началом второй волны пандемии спрос на услуги психологов в Новосибирске вырос на 81% по сравнению с прошлым годом, выяснили аналитики Авито Услуг. По запросам на психологическую помощь лидируют Москва и Санкт-Петербург, однако востребованность консультаций психологов быстро растет в Сибири, на Урале и в Поволжье.

Услуги психологов

Осенью запрос на психологическую помощь традиционно растет — так, в прошлом году интерес пользователей к объявлениям психологов осенью был на четверть больше, чем весной. В этом году ситуацию усугубляет пандемия коронавируса: вторая волна роста числа заболевших, введение новых ограничений, переход на удаленный режим работы и самоизоляция влияют на душевное состояние россиян, и они ищут способы борьбы со стрессом.

В Новосибирске по сравнению с весной спрос на услуги психологов вырос на 17%, а по сравнению с осенью прошлого года — на 81%. Хотя предложение также растет (+82% по сравнению с прошлой осенью), спрос его не превышает. Цены на услуги психологов растут — один сеанс в Новосибирске стал стоить 800 рублей, что на 14% больше чем весной и чем в прошлом году.

В России по сравнению с весной спрос на услуги психологов подскочил почти на треть (+32%), а по сравнению с осенью прошлого года — почти вдвое (+89%). Хотя предложение также растет (+65% по сравнению с прошлой осенью), спрос довольно сильно его превышает - на одно объявление приходится около 8 запросов от потенциальных клиентов. Это обусловило и повышение цен — один сеанс в среднем по стране стал стоить 800 рублей, что на 14% больше, чем весной или в прошлом году.

Потребность в психологической помощи постепенно дестигматизируется, и хотя чаще всего её ищут жители Москвы (на столицу приходится около 24% запросов), и Санкт-Петербурга (10%), тренд проникает и в другие регионы. После столиц в топе городов, где чаще всего обращаются к психологам, находятся Краснодар (около 5% от всероссийского спроса) и Казань (около 3%). А вот самый большой всплеск спроса на услуги психологов за год зафиксирован в Сибири, на Урале и в Поволжье: в Барнауле (+205%), Ижевске (+192%), Перми и Тольятти (по +161% в каждом городе), также значительно чаще стали обращаться к психологам в Тюмени, Уфе, Челябинске.

Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов Авито Услуги:

— Росту интереса к консультациям способствуют сразу несколько факторов: это и тревожность из-за пандемии, и невозможность проводить время привычным образом из-за ограничений и переработки, связанные с удаленной работой, а также чувство одиночества у тех, кто живет один и больше не ходит в офис. Вместе со спросом растет и число предложений консультаций психологов, понимающих, насколько сложно дается людям переход к «новой нормальности», больше всего объявлений о психологической помощи появилось в мае 2020 года — на 108% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Динамика рынка услуг психологов на Авито

Город Изменение предложения весна-осень 2020 Изменение предложения за год осень 2020 Изменение спроса весна-осень 2020 Изменение спроса за год осень 2020 Медианная цена сеанса в III квартале 2020 Изменение цены весна-осень 2020 Изменение цены за год осень 2020 Барнаул 31% 71% 60% 205% 700 20% 40% Волгоград 20% 90% -5% 82% 500 11% 0% Воронеж 9% 63% 11% 76% 500 0% 0% Екатеринбург 9% 71% 4% 78% 1000 -10% 11% Ижевск 15% 75% 74% 192% 800 40% 14% Иркутск 11% 65% 1% 70% 1000 25% 0% Казань 39% 102% 64% 129% 700 17% 17% Краснодар 16% 62% 14% 119% 999 33% 25% Красноярск 26% 64% 39% 56% 900 41% 29% Москва 13% 73% 39% 74% 1000 0% 0% Нижний Новгород 20% 52% 40% 82% 700 17% 27% Новосибирск 22% 82% 17% 81% 800 14% 14% Омск 17% 68% 25% 99% 500 11% 0% Пермь 19% 69% 71% 161% 600 17% 0% Ростов-на-Дону 27% 80% 39% 89% 1000 43% 54% Самара 12% 55% 76% 91% 700 17% 17% Санкт-Петербург 11% 58% 30% 72% 1000 0% 0% Саратов 8% 48% 4% 64% 600 10% 20% Тольятти 28% 81% 65% 161% 600 11% 33% Тюмень 34% 53% 46% 134% 600 -17% 20% Ульяновск 14% 71% 37% 102% 500 0% 11% Уфа 8% 67% 15% 131% 800 17% 33% Челябинск 4% 64% 6% 125% 600 -27% 0% Вся Россия 16% 65% 32% 89% 800 14% 14%

Подручные материалы

Чтобы отвлечься, успокоиться и справиться со стрессом без помощи психологов и дополнительных трат, россияне активно используют всевозможные антистресс-товары. Так, по данным Авито, спрос на антистресс-игрушки — слаймы, сквиши, подушки, спиннеры, магнитные головоломки — вырос на 22% по сравнению с прошлым годом.

Источник: Пресс-служба Авито