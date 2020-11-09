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Сдают нервишки: почему стали чаще обращаться к психологам жители региона?

17:00 09.11.2020 Фото: pixabay.com
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В Новосибирске по сравнению с весной спрос на услуги психологов вырос на 17%, а по сравнению с осенью 2019 года — на 81%.

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Новосибирцы стали почти в два раза чаще обращаться к психологам
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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С началом второй волны пандемии спрос на услуги психологов в Новосибирске вырос на 81% по сравнению с прошлым годом, выяснили аналитики Авито Услуг. По запросам на психологическую помощь лидируют Москва и Санкт-Петербург, однако востребованность консультаций психологов быстро растет в Сибири, на Урале и в Поволжье.

Услуги психологов

Осенью запрос на психологическую помощь традиционно растет — так, в прошлом году интерес пользователей к объявлениям психологов осенью был на четверть больше, чем весной. В этом году ситуацию усугубляет пандемия коронавируса: вторая волна роста числа заболевших, введение новых ограничений, переход на удаленный режим работы и самоизоляция влияют на душевное состояние россиян, и они ищут способы борьбы со стрессом.

В Новосибирске по сравнению с весной спрос на услуги психологов вырос на 17%, а по сравнению с осенью прошлого года — на 81%. Хотя предложение также растет (+82% по сравнению с прошлой осенью), спрос его не превышает. Цены на услуги психологов растут — один сеанс в Новосибирске стал стоить 800 рублей, что на 14% больше чем весной и чем в прошлом году.

В России по сравнению с весной спрос на услуги психологов подскочил почти на треть (+32%), а по сравнению с осенью прошлого года — почти вдвое (+89%). Хотя предложение также растет (+65% по сравнению с прошлой осенью), спрос довольно сильно его превышает - на одно объявление приходится около 8 запросов от потенциальных клиентов. Это обусловило и повышение цен — один сеанс в среднем по стране стал стоить 800 рублей, что на 14% больше, чем весной или в прошлом году.

Потребность в психологической помощи постепенно дестигматизируется, и хотя чаще всего её ищут жители Москвы (на столицу приходится около 24% запросов), и Санкт-Петербурга (10%), тренд проникает и в другие регионы. После столиц в топе городов, где чаще всего обращаются к психологам, находятся Краснодар (около 5% от всероссийского спроса) и Казань (около 3%). А вот самый большой всплеск спроса на услуги психологов за год зафиксирован в Сибири, на Урале и в Поволжье: в Барнауле (+205%), Ижевске (+192%), Перми и Тольятти (по +161% в каждом городе), также значительно чаще стали обращаться к психологам в Тюмени, Уфе, Челябинске.

Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов Авито Услуги:

— Росту интереса к консультациям способствуют сразу несколько факторов: это и тревожность из-за пандемии, и невозможность проводить время привычным образом из-за ограничений и переработки, связанные с удаленной работой, а также чувство одиночества у тех, кто живет один и больше не ходит в офис. Вместе со спросом растет и число предложений консультаций психологов, понимающих, насколько сложно дается людям переход к «новой нормальности», больше всего объявлений о психологической помощи появилось в мае 2020 года — на 108% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Динамика рынка услуг психологов на Авито

Город

Изменение предложения весна-осень 2020

Изменение предложения за год осень 2020

Изменение спроса весна-осень 2020

Изменение спроса за год осень 2020

Медианная цена сеанса в  III квартале 2020

Изменение цены весна-осень 2020

Изменение цены за год осень 2020

Барнаул

31%

71%

60%

205%

700

20%

40%

Волгоград

20%

90%

-5%

82%

500

11%

0%

Воронеж

9%

63%

11%

76%

500

0%

0%

Екатеринбург

9%

71%

4%

78%

1000

-10%

11%

Ижевск

15%

75%

74%

192%

800

40%

14%

Иркутск

11%

65%

1%

70%

1000

25%

0%

Казань

39%

102%

64%

129%

700

17%

17%

Краснодар

16%

62%

14%

119%

999

33%

25%

Красноярск

26%

64%

39%

56%

900

41%

29%

Москва

13%

73%

39%

74%

1000

0%

0%

Нижний Новгород

20%

52%

40%

82%

700

17%

27%

Новосибирск

22%

82%

17%

81%

800

14%

14%

Омск

17%

68%

25%

99%

500

11%

0%

Пермь

19%

69%

71%

161%

600

17%

0%

Ростов-на-Дону

27%

80%

39%

89%

1000

43%

54%

Самара

12%

55%

76%

91%

700

17%

17%

Санкт-Петербург

11%

58%

30%

72%

1000

0%

0%

Саратов

8%

48%

4%

64%

600

10%

20%

Тольятти

28%

81%

65%

161%

600

11%

33%

Тюмень

34%

53%

46%

134%

600

-17%

20%

Ульяновск

14%

71%

37%

102%

500

0%

11%

Уфа

8%

67%

15%

131%

800

17%

33%

Челябинск

4%

64%

6%

125%

600

-27%

0%

Вся Россия

16%

65%

32%

89%

800

14%

14%

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Чтобы отвлечься, успокоиться и справиться со стрессом без помощи психологов и дополнительных трат, россияне активно используют всевозможные антистресс-товары. Так, по данным Авито, спрос на антистресс-игрушки — слаймы, сквиши, подушки, спиннеры, магнитные головоломки — вырос на 22% по сравнению с прошлым годом.

Источник: Пресс-служба Авито

депрессия пандемия психолог стресс
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От редакции

Обращались к психологу?

Аноним, 09 ноября 2020 17:48
НВР:
"В Новосибирске по сравнению с весной спрос на услуги психологов вырос на 17%, а по сравнению с осенью 2019 года — на 81%"

Эти данные стоит по моему умножить на порядок, потому , что в этой стране грамотного психолога может позволить себе оплатить не больше 10% населения страны! Не стоит забывать , что Россия по количеству самоубийств у русских женщин находится на третьем месте в мире, а по количеству самоубийств у русских мужчин поставлен мировой рекорд и мы в нём по сей день на планете!
Ёла, 09 ноября 2020 18:14
Даже не удивительно. Раньше стремление к самоизоляции было симптомом психического расстройства, а теперь, спасибо нашим правителям, - новая нормальность, а те, кто ее не в состоянии принять - теперь считаются душевно больными. Есть, от чего с катушек съехать...

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