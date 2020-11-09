Сдают нервишки: почему стали чаще обращаться к психологам жители региона?

С началом второй волны пандемии спрос на услуги психологов в Новосибирске вырос на 81% по сравнению с прошлым годом, выяснили аналитики Авито Услуг. По запросам на психологическую помощь лидируют Москва и Санкт-Петербург, однако востребованность консультаций психологов быстро растет в Сибири, на Урале и в Поволжье.
Услуги психологов
Осенью запрос на психологическую помощь традиционно растет — так, в прошлом году интерес пользователей к объявлениям психологов осенью был на четверть больше, чем весной. В этом году ситуацию усугубляет пандемия коронавируса: вторая волна роста числа заболевших, введение новых ограничений, переход на удаленный режим работы и самоизоляция влияют на душевное состояние россиян, и они ищут способы борьбы со стрессом.
В Новосибирске по сравнению с весной спрос на услуги психологов вырос на 17%, а по сравнению с осенью прошлого года — на 81%. Хотя предложение также растет (+82% по сравнению с прошлой осенью), спрос его не превышает. Цены на услуги психологов растут — один сеанс в Новосибирске стал стоить 800 рублей, что на 14% больше чем весной и чем в прошлом году.
В России по сравнению с весной спрос на услуги психологов подскочил почти на треть (+32%), а по сравнению с осенью прошлого года — почти вдвое (+89%). Хотя предложение также растет (+65% по сравнению с прошлой осенью), спрос довольно сильно его превышает - на одно объявление приходится около 8 запросов от потенциальных клиентов. Это обусловило и повышение цен — один сеанс в среднем по стране стал стоить 800 рублей, что на 14% больше, чем весной или в прошлом году.
Потребность в психологической помощи постепенно дестигматизируется, и хотя чаще всего её ищут жители Москвы (на столицу приходится около 24% запросов), и Санкт-Петербурга (10%), тренд проникает и в другие регионы. После столиц в топе городов, где чаще всего обращаются к психологам, находятся Краснодар (около 5% от всероссийского спроса) и Казань (около 3%). А вот самый большой всплеск спроса на услуги психологов за год зафиксирован в Сибири, на Урале и в Поволжье: в Барнауле (+205%), Ижевске (+192%), Перми и Тольятти (по +161% в каждом городе), также значительно чаще стали обращаться к психологам в Тюмени, Уфе, Челябинске.
Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов Авито Услуги:
— Росту интереса к консультациям способствуют сразу несколько факторов: это и тревожность из-за пандемии, и невозможность проводить время привычным образом из-за ограничений и переработки, связанные с удаленной работой, а также чувство одиночества у тех, кто живет один и больше не ходит в офис. Вместе со спросом растет и число предложений консультаций психологов, понимающих, насколько сложно дается людям переход к «новой нормальности», больше всего объявлений о психологической помощи появилось в мае 2020 года — на 108% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Динамика рынка услуг психологов на Авито
|
Город
|
Изменение предложения весна-осень 2020
|
Изменение предложения за год осень 2020
|
Изменение спроса весна-осень 2020
|
Изменение спроса за год осень 2020
|
Медианная цена сеанса в III квартале 2020
|
Изменение цены весна-осень 2020
|
Изменение цены за год осень 2020
|
Барнаул
|
31%
|
71%
|
60%
|
205%
|
700
|
20%
|
40%
|
Волгоград
|
20%
|
90%
|
-5%
|
82%
|
500
|
11%
|
0%
|
Воронеж
|
9%
|
63%
|
11%
|
76%
|
500
|
0%
|
0%
|
Екатеринбург
|
9%
|
71%
|
4%
|
78%
|
1000
|
-10%
|
11%
|
Ижевск
|
15%
|
75%
|
74%
|
192%
|
800
|
40%
|
14%
|
Иркутск
|
11%
|
65%
|
1%
|
70%
|
1000
|
25%
|
0%
|
Казань
|
39%
|
102%
|
64%
|
129%
|
700
|
17%
|
17%
|
Краснодар
|
16%
|
62%
|
14%
|
119%
|
999
|
33%
|
25%
|
Красноярск
|
26%
|
64%
|
39%
|
56%
|
900
|
41%
|
29%
|
Москва
|
13%
|
73%
|
39%
|
74%
|
1000
|
0%
|
0%
|
Нижний Новгород
|
20%
|
52%
|
40%
|
82%
|
700
|
17%
|
27%
|
Новосибирск
|
22%
|
82%
|
17%
|
81%
|
800
|
14%
|
14%
|
Омск
|
17%
|
68%
|
25%
|
99%
|
500
|
11%
|
0%
|
Пермь
|
19%
|
69%
|
71%
|
161%
|
600
|
17%
|
0%
|
Ростов-на-Дону
|
27%
|
80%
|
39%
|
89%
|
1000
|
43%
|
54%
|
Самара
|
12%
|
55%
|
76%
|
91%
|
700
|
17%
|
17%
|
Санкт-Петербург
|
11%
|
58%
|
30%
|
72%
|
1000
|
0%
|
0%
|
Саратов
|
8%
|
48%
|
4%
|
64%
|
600
|
10%
|
20%
|
Тольятти
|
28%
|
81%
|
65%
|
161%
|
600
|
11%
|
33%
|
Тюмень
|
34%
|
53%
|
46%
|
134%
|
600
|
-17%
|
20%
|
Ульяновск
|
14%
|
71%
|
37%
|
102%
|
500
|
0%
|
11%
|
Уфа
|
8%
|
67%
|
15%
|
131%
|
800
|
17%
|
33%
|
Челябинск
|
4%
|
64%
|
6%
|
125%
|
600
|
-27%
|
0%
|
Вся Россия
|
16%
|
65%
|
32%
|
89%
|
800
|
14%
|
14%
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Чтобы отвлечься, успокоиться и справиться со стрессом без помощи психологов и дополнительных трат, россияне активно используют всевозможные антистресс-товары. Так, по данным Авито, спрос на антистресс-игрушки — слаймы, сквиши, подушки, спиннеры, магнитные головоломки — вырос на 22% по сравнению с прошлым годом.
Источник: Пресс-служба Авито
"В Новосибирске по сравнению с весной спрос на услуги психологов вырос на 17%, а по сравнению с осенью 2019 года — на 81%"
Эти данные стоит по моему умножить на порядок, потому , что в этой стране грамотного психолога может позволить себе оплатить не больше 10% населения страны! Не стоит забывать , что Россия по количеству самоубийств у русских женщин находится на третьем месте в мире, а по количеству самоубийств у русских мужчин поставлен мировой рекорд и мы в нём по сей день на планете!