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Уволили ли таскавшую за волосы ребенка медсестру в Новосибирске, стало известно

14:46 09.11.2020
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Глава региона Андрей Травников в ходе совещания поручил комиссии проверить действия не только конкретного человека, который допустил нарушения, но и в целом организацию работы в больнице.

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В Новосибирске уволили медсестру, хватавшую ребенка за волосы

Медсестру новосибирской клинической туберкулезной больницы после появления в социальных сетях видеоролика, на котором она берет ребенка за волосы и кидает его на кровать, уволили с работы, сообщил в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве глава регионального минздрава Константин Хальзов.

Ранее  было размещено видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать. Кроме того, автор видео утверждает, что подобные действия медсестры были систематическими. СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением". На прошлой неделе медсестру отстранили от работы.

"Была сформирована комиссия во главе с моим заместителем Андреем Лихановым. В пятницу вместе с уполномоченным по правам ребенка Надеждой Болтенко комиссия выезжала непосредственно в учреждение, детскую туберкулезную больницу в Мочище. Посмотрели организацию работы, отработали непосредственно с медработником, которая была зафиксирована на кадрах. Параллельно вся информация по этому поводу была предоставлена СК и прокуратуре и комиссии по делам несовершеннолетних. С пятницы медицинская сестра была уволена", - сказал Хальзов.

Глава региона Андрей Травников в ходе совещания поручил комиссии проверить действия не только конкретного человека, который допустил нарушения, но и в целом организацию работы в больнице.

"Почему это стало возможным, были ли какие то предпосылки и организационные упущения? Информацию не скрывать, взаимодействовать со следствием, и все нарушения, которые комиссией будут выявлены, передавать в правоохранительные органы", - сказал губернатор.

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