Закупила кислорода сразу на год для больных ЦГБ Бердска: сколько стоит и кто поставит

Горбольница заключила контракт с победителем аукциона. Кислород, считающийся лекарством, особенно актуален в период пандемии коронавируса, ведь у заразившихся COVID-19 поражаются легкие.

Медицинский кислород используется при лечении коронавируса, в том числе и в аппаратах ИВЛ, которые в тяжелых случаях могут спасти жизнь больному

Бердская горбольница купила медицинский кислород сразу на год. 3 ноября состоялся электронный аукцион по выбору подрядчика. Заявку подала единственная компания. 6 ноября ЦГБ Бердска заключила контракт с АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. Это новосибирское предприятие с 1 января по 31 декабря 2021 года должно поставить больнице кислорода на сумму 526 850 рублей.

Согласно контракту поставщик доставляет товар в корпус горбольницы по адресу: ул. Боровая, 109. Там находится реанимационное отделение. Кислород должен поступить в течение одного календарного дня с момента подачи заявки.

ЦГБ имеет право выборочно проверять качество поставляемого кислорода как за свой счет, так и за средства поставщика. Если по результатам проверки определяется, что товар не соответствует требованиям контракта, он забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки, и сумма контракта остаются неизменными, а поставщик обязан заменить забракованную серию товара. Обязательное условие — кислород должен быть российским.

Кислород газообразный медицинский (или газ медицинский сжатый) стоит 70,51 рублей кубометр. Бердской ЦГБ на год его нужно 7472 кубометра.

Кислород медицинский газообразный получил широкое распространение в медицине благодаря его применению при лечении больных в барокамерах. Медицинский кислород под избыточным давлением поступает не только в легкие больного, но и напрямую насыщает все ткани организма, благодаря чему удается лечить многие тяжелые заболевания. В период пандемии коронавируса спрос на кислород особенно вырос, поскольку COVID-19 поражает легкие и больным необходимо помогать дышать.

Поставляется кислород в больницы в 40 литровых баллонах с давлением 150 атмосфер. Один кислородный баллон содержит 6,24 кубических метра кислорода.

АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф. И. имеет собственное оборудование и аккредитованную лабораторию. Доставляет газ клиентам собственным транспортом. Офисы компании расположены в Новосибирске и Искитиме.

В России медицинский кислород считается лекарственным средством, поэтому его производство лицензируется и тщательно контролируется государственными надзорными органами. В 2006 году Росздравнадзор выдал АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф. И. лицензию на деятельность по производству кислорода медицинского жидкого и газообразного.

Большинство медицинских учреждений Новосибирска перешли с потребления газообразного кислорода в баллонах на потребление кислорода жидкого. Этим они добились сокращения расходов на доставку кислорода (единовременная доставка 3 тонн жидкого кислорода сопоставима доставке 300 баллонов), практически исключили погрузочно-разгрузочные работы с баллонами, перешли на работу с низким давлением кислорода, а значит более безопасную, сообщается на сайте «Сибтехгаза».

По официальным данным, в Новосибирской области нет дефицита медицинского кислорода. А в 20 российских регионах выявлены сложности с обеспечением им больниц, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Медицинский кислород используется при лечении коронавируса, в том числе и в аппаратах ИВЛ, которые в тяжелых случаях могут спасти жизнь больному.

Минпромторг в конце октября провел опрос всех 85 субъектов России, в результате выявил «дисбаланс» в наличии медицинского кислорода в нескольких регионах - Московская, Тверская, Калужская, Омская и Тюменская области, а также Чувашия, Хабаровск и Красноярский край.

Минпромторг запросил у металлургических компаний информацию об их возможностях по производству медицинского кислорода для обеспечения российских больниц на фоне пандемии коронавируса. Металлургические заводы производят технический кислород, который используется при производстве чугуна и стали. Медицинский кислород отличается от технического нормами примесей оксида углерода, кислот и озона. Для его производства и реализации необходима специальная лицензия.

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