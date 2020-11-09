Обалдеть! Российская молодежка вынесла взрослую сборную Финляндии с невероятным счетом

Российская молодежка вынесла взрослую сборную Финляндии

СМИ — о разгромной победе сборной России над командой Финляндии.

Молодая сборная России стартовала на Кубке «Карьяла» с фантастической победы над командой Финляндии со счетом 6:2. В составе россиян отличились Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Илья Сафонов, Даниил Чайка, Егор Чинахов и Егор Афанасьев.

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«Сборная России стартовала на Евротуре матчем с Финляндией. Вообще, наша команда весьма неудачно играет с Суоми на Кубке Карьяла, но к нынешнему турниру нельзя было подходить с учётом какого-то бэкграунда — уж слишком необычным получался первый международный турнир сезона. Всему виной, разумеется, коронавирус. Это он заставил участников Карьялы принимать правила "пузырей" в Хельсинки. Это из-за него финны собрали состав исключительно из внутреннего чемпионата, благодаря чему оказались, пожалуй, самой безликой командой на домашнем турнире. Наконец, это именно ковид заставил ФХР отправить в Финляндию молодёжный состав.



Решение нашей федерации вызвало бурю эмоций и в нашей стране, и в Европе. Шведы, финны и чехи злились на наглых русских, которые делают, что хотят, в России же предвкушали, вероятно, самый интересный этап Евротура в истории, который из рутинного и многим надоевшего соревнования в одночасье превратился в интереснейшее, интригующее зрелище. Ведь не секрет, что за молодёжку у нас давно болеют сильнее и искреннее, чем за взрослую команду.

Перед стартовым матчем главный тренер россиян Игорь Ларионов несколько раз пообещал, что сборная России не будет тушеваться и сыграет в атакующий хоккей. Довольно быстро выяснилось, что Профессор не обманул, да и, справедливости ради, бояться таких финнов было бы очень странно», — похвалил российскую молодежь корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Русская молодежь переехала финнов, словно танк легковушку

«Российская команда переехала финнов, словно танк случайно подвернувшуюся на пути легковушку. Сразу же вспомнилось, что происходило какую-то неделю назад. Карма, как известно, нехорошее существо женского пола. Ныть и жаловаться на судьбу раньше времени дурацкое занятие, которое сразу бесит всех остальных. После того, как ФХР приняла смелое решение отправить на Кубок Карьяла по сути молодежную сборную России, из Стокгольма и Хельсинки раздались громкие стенания.

Все стороны, мол, давно договаривались звать на турнир сильнейших, а на деле русские нарушают какую-то конвенцию самым наглым образом. Это была полуправда, поскольку все последние годы команды собирали лучшие составы только на домашние для себя этапы Евротура. Даже сейчас шведы и финны пригласили кучу дебютантов, которые для широкой публики остаются "ноунеймами".

С большой симпатией отношусь к нашей команде, искренне надеюсь, что из Аскарова, Чинахова и Хуснутдинова вырастут большие звезды. Но при всем к ним уважении это дело не сегодняшнего дня. Наши северные коллеги и партнеры по хоккейному бизнесу должны сказать спасибо, что Россия не привезла в столицу Финляндии сильнейших. Иначе все для хозяев могло закончиться полной катастрофой. Хотя, кажется, куда уж хуже?» — отметил хорошее начала турнира обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

В Европе ругали сборную России за вызов молодежи на Кубок Карьяла

«На первый перерыв сборная России отправилась с уверенным преимуществом, но наивно было предполагать, что финны так и проявят себя. На второй период хозяева вышли совершенно в другом настроении: сразу же начали атаковать и в итоге забили. Сократил счет защитник Эрненен, а Аскаров просто не видел броска, так как был закрыт нападающим соперника. После гола финны продолжили активно действовать в зоне россиян, и если бы не блестящая игра Ярослава, то могли бы и сравнять счет. Именно 18-летний голкипер может стать главным козырем сборной России не только на Кубке Карьяла, но и на молодежном чемпионате мира. Сейчас этот вратарь внушает только уверенность.

Переломным моментом второго периода стал незасчитанный гол финнов, после которого игроки устроили потасовку. В итоге россияне оказались в большинстве и реализовали его. Даниил Чайка кистевым от синей сделал 4:1. Через несколько минут Чинахов забил еще.

По такой игре сложно было какого-то критиковать из команды Ларионова. Все ребята выглядели здорово и даже удивили своим классным выступлением. Понравился Афанасьев (забил в большинстве шестой гол), его тройка с Хуснутдиновым и Подколзиным выглядит перспективно. В самом начале третьего периода хозяева отыграли одну шайбу, однако россияне без труда удержали преимущество. Кубок Карьяла для "Красной машины" начался с уверенной победы», — восхищается игрой россиян редакция Sport24.

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«Впрочем, не верилось, что европейские канадцы так легко смирятся с неудачным для них течением игры. В 2015-м финские "львы" возили Красную машину с Ильей Ковальчуком, заставив нашего капитана выйти из берегов схватить "десятку". Второй период хозяева начали с штурма наших ворот. И одну шайбу отквитали. Аскаров не смог среагировать на скрин-шот со средней дистанции защитника Эльмери Эронена, перед которым открыли свободную улицу.

Удаления Чайки и Хуснутдинова добавили седых волос Ларионову. Однако наш вратарь не только тащил (иногда с помощью перекладины), но заработал численное преимущество. Ему столь явно засадили по ловушке, что у судей сомнений фоле не оставалось. Спорить начал тренер Юкка Ялонен, двукратный чемпион мира, который в 2015-м на этой же "Хартвалл Арене" выиграл в овертайме финал МЧМ у России с ее вратарем Александром Георгиевым. Его запрос финнам не помог. А Чайка увеличил счет расчетливым кистевым броском от синей линии.