Надел всем маски: Новые ужесточения в США ввел Байден

Байден решил ввести масочный режим в США

Демократ Джо Байден, победивший на выборах президента США, решил ввести по всей стране обязательное ношение масок. Об этом сообщает телеканал Fox News .

Политик в ближайшие дни намерен звонить губернаторам и мэрам крупных городов от обеих партий, чтобы побудить их ввести обязательный масочный режим. Если губернатор откажется, он пойдет к мэрам в штатах и попросит их ввести, пояснил Байден.

Отмечается, что согласно законодательству США, каждый штат и округ имеют право вводить собственные карантинные ограничения. Вашингтон же не имеет права устанавливать их директивно.

США по-прежнему остаются в мировых лидерах по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в стране с начала пандемии заразились 9,9 миллиона человек, скончались более 237 тысяч заболевших.