09.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Надел всем маски: Новые ужесточения в США ввел Байден

17:30 09.11.2020 Фото: pixabay.com
0

США по-прежнему остаются в мировых лидерах по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.

% name% title
Байден решил ввести масочный режим в США
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Где обязательно ужесточат ограничения из-за высокого роста COVID-19? Регионы назвала ПоповаТоп-5 самых дорогих авиабилетов в одну сторону по России во время пандемииЕщё 414 новостей

Демократ Джо Байден, победивший на выборах президента США, решил ввести по всей стране обязательное ношение масок. Об этом сообщает телеканал Fox News .

Политик в ближайшие дни намерен звонить губернаторам и мэрам крупных городов от обеих партий, чтобы побудить их ввести обязательный масочный режим. Если губернатор откажется, он пойдет к мэрам в штатах и попросит их ввести, пояснил Байден.

Отмечается, что согласно законодательству США, каждый штат и округ имеют право вводить собственные карантинные ограничения. Вашингтон же не имеет права устанавливать их директивно.

США по-прежнему остаются в мировых лидерах по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в стране с начала пандемии заразились 9,9 миллиона человек, скончались более 237 тысяч заболевших.

COVID-19 коронавирус масочный режим пандемия сша Джо Байден
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Давно пора?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Где обязательно ужесточат ограничения из-за высокого роста COVID-19? Регионы назвала Попова
18:22 09-11-2020
Где обязательно ужесточат ограничения из-за высокого роста COVID-19? Регионы назвала Попова
БердскМагнитные бури в ноябре 2020: все даты и продолжительность геособытий
18:20 09-11-2020
Магнитные бури в ноябре 2020: все даты и продолжительность геособытий
Почему Путин не спешит поздравлять Байдена с избранием президентом США, ответили в Кремле
18:08 09-11-2020
Почему Путин не спешит поздравлять Байдена с избранием президентом США, ответили в Кремле
Забрала водительские права у наркоманов прокуратура в Новосибирске
18:02 09-11-2020
Забрала водительские права у наркоманов прокуратура в Новосибирске
Топ-5 самых дорогих авиабилетов в одну сторону по России во время пандемии
18:00 09-11-2020
Топ-5 самых дорогих авиабилетов в одну сторону по России во время пандемии
"Я не идеален, как и любой человек": прокомментировал свое скандальное видео Дзюба
17:57 09-11-2020
Шёл пешком к папе: Пропавшего 12-летнего мальчика нашли в 40 километрах от дома
17:50 09-11-2020
Шёл пешком к папе: Пропавшего 12-летнего мальчика нашли в 40 километрах от дома
Предсказал видеозвонки в Zoom ещё 25 лет назад Билл Гейтс
17:45 09-11-2020
Предсказал видеозвонки в Zoom ещё 25 лет назад Билл Гейтс
БердскПервые места взяли пловцы Зорина Вика, Чернова Соня и Полянских Максим из Бердска, на соревнованиях в Искитиме
17:45 09-11-2020
Первые места взяли пловцы Зорина Вика, Чернова Соня и Полянских Максим из Бердска, на соревнованиях в Искитиме
БердскДень матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на "Курьер.Среда.Бердск"
17:41 09-11-2020
День матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на