Страховка от несчастного случая: особенности

Жизнь достаточно интересна и непредсказуемая вещь, поэтому многие стараются заранее себя обезопасить.

Жизнь достаточно интересна и непредсказуемая вещь, поэтому многие стараются заранее себя обезопасить. Для этих целей часто используют страховку от несчастных случаев. Заказать ее можно на сайте: https://strahovka.ru/e-osago/berdsk.

Особенности документа

Прежде всего нужно знать, что страховка от несчастного случая – это полис, представляющий собой договор между страховой компанией и клиентом. В этом случае клиент оплачивает премию, а страховая компания, в случае наступления страхового случая, должна выплатить необходимую сумму.

Такой полис довольно популярен среди населения, так как позволяет защитить человека и его окружение от серьезных финансовых затрат. Сюда относят все виды травм и даже те, которые очень сильно сказываются на здоровье человека.

Если из-за несчастного случая человек получает травму, то страховая компания должна возместить убытки. Обычно с помощью полученной суммы можно компенсировать потерянный доход и лечение.

Также нужно отметить, что в само понятие несчастного случая входит внезапное внешнее событие, которое не зависит от клиента. В это понятие не входят события, следствием которого является заболевания.

Самый яркий пример несчастного случая – падение на катке. Этот несчастный случай никак не является преднамеренным событием, поэтому за него часто положена страховка, особенно в случае перелома конечностей.

Где заказать страхование

https://strahovka.ru/e-osago - это популярная компания, предлагающая страховки на все случаи жизни. На сайте можно найти следующие виды страхования:

Несчастный случай. Страхование имущества. Страхование выезжающих за рубеж.

Среди основных преимуществ сотрудничества с данной компанией выделяют: