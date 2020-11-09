Страховка от несчастного случая: особенности

Жизнь достаточно интересна и непредсказуемая вещь, поэтому многие стараются заранее себя обезопасить. Для этих целей часто используют страховку от несчастных случаев. Заказать ее можно на сайте: https://strahovka.ru/e-osago/berdsk.
Особенности документа
Прежде всего нужно знать, что страховка от несчастного случая – это полис, представляющий собой договор между страховой компанией и клиентом. В этом случае клиент оплачивает премию, а страховая компания, в случае наступления страхового случая, должна выплатить необходимую сумму.
Такой полис довольно популярен среди населения, так как позволяет защитить человека и его окружение от серьезных финансовых затрат. Сюда относят все виды травм и даже те, которые очень сильно сказываются на здоровье человека.
Если из-за несчастного случая человек получает травму, то страховая компания должна возместить убытки. Обычно с помощью полученной суммы можно компенсировать потерянный доход и лечение.
Также нужно отметить, что в само понятие несчастного случая входит внезапное внешнее событие, которое не зависит от клиента. В это понятие не входят события, следствием которого является заболевания.
Самый яркий пример несчастного случая – падение на катке. Этот несчастный случай никак не является преднамеренным событием, поэтому за него часто положена страховка, особенно в случае перелома конечностей.
Где заказать страхование
https://strahovka.ru/e-osago - это популярная компания, предлагающая страховки на все случаи жизни. На сайте можно найти следующие виды страхования:
- Несчастный случай.
- Страхование имущества.
- Страхование выезжающих за рубеж.
Среди основных преимуществ сотрудничества с данной компанией выделяют:
- Минимальное количество данных для оформления страховки.
- Быстрая процедура и минимум затраченных усилий.
- Все основные операции происходят в онлайн-режиме, поэтому готовый электронный полис отправляется по почте. Благодаря этому, не нужно ехать в офис компании и ждать оформления, ведь все можно сделать дома.