Кроношпан сделал особенный подарок: построил уникальную игровую площадку

Полноценное комплексное развитие психических процессов ребёнка (воображение, речь, мышление) формируется в ходе игровых процессов. Во время игры дети учатся взаимодействовать с предметами, выстраивать коммуникативные процессы, осваивать сюжетно-ролевые игры.

Также игровые процессы способствуют усвоению ребёнком социальных норм и обычаев, пониманием этической составляющей общения. Помогают игры и в формировании и развитии эмоционального интеллекта. Не менее актуально это и для детей с особенными потребностями. Дети с ОВЗ имеют равные права со своими сверстниками на достойное проживание периода в социуме среди других детей, несмотря на ограничения в своем здоровье, однако сфера жизнедеятельности воспитанников подвержена множеству ограничений, в том числе в организации коммуникативных процессов.

Для полноценной адаптации и подготовки ребёнка с ОВЗ к дальнейшей жизнедеятельности в социуме необходимо проводить комплексную реабилитацию детей и проводить адаптационные мероприятия под контролем медицинских работников, педагогов-психологов и других специалистов. Один из крупных и значимых для Подмосковья центров реабилитации — ГАУСО МО «КЦСОИР “Журавушка”», который находится в Егорьевске. Услуги центра востребованы у родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Важным дополнением к реабилитационным и досуговым программам стало открытие новой безбарьерной игровой площадки для детей с особенностями развития, передаёт телеканал 360. Площадка оборудована для детей с особенными потребностями и помогает в развитии моторики и вестибулярного аппарата.

Детское игровое пространство было построено предприятием «Кроношпан». Руководство компании реализует социально значимые проекты в регионах присутствия.

Врезка: Сотрудники ООО «Кроношпан» регулярно присоединяются к акциям, направленным на лесовосстановление, проводят экологопросветительские мероприятия, оказывают материальную поддержку малоимущим и многодетным семьям, помогают пенсионерам и ветеранам. Кроношпан Егорьевск вносит вклад в сохранение биоразнообразия, инвестирует средства в развитие региональных экономик. Также компания оказывает поддержку специализированным детским учреждениям. В планах ООО «Кроношпан» — строительство спортивной площадки в Егорьевске, оборудованной всем необходимым для детей с особенностями развития.