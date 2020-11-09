Напал на людей с топором и открыл стрельбу из автомата солдат-срочник. Трое погибли

Ориентировка на розыск Антона Макарова

Трое военных погибли при нападении срочника в Воронежской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Еще один человек получил легкое ранение, его жизни ничего не угрожает.

Около пяти утра солдат атаковал "прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части". После этого он завладел оружием одного из офицеров и скрылся.

В городе ввели план "Перехват". Распространяются ориентировки на Антона Макарова.

По сообщениям местных СМИ, сначала военнослужащий напал на сослуживцев с топором.

Источник агентства в правоохранительных органах сказал, что инцидент произошел на аэродроме "Балтимор". Площадка с 2012 года находится на ремонте, ее должны ввести в эксплуатацию в конце 2020-го.

Предыдущее громкое нападение срочника произошло год назад в Забайкальском крае. Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Восемь человек погибли, двое пострадали. Солдат объяснил свой поступок неуставными отношениями, ему грозит пожизненны срок.