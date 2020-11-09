09.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Напал на людей с топором и открыл стрельбу из автомата солдат-срочник. Трое погибли

15:29 09.11.2020 Фото: РИА Новости
0

В городе ввели план "Перехват".

% name% title
Ориентировка на розыск Антона Макарова

Трое военных погибли при нападении срочника в Воронежской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Еще один человек получил легкое ранение, его жизни ничего не угрожает.
Около пяти утра солдат атаковал "прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части". После этого он завладел оружием одного из офицеров и скрылся.

В городе ввели план "Перехват". Распространяются ориентировки на Антона Макарова.
По сообщениям местных СМИ, сначала военнослужащий напал на сослуживцев с топором.

Источник агентства в правоохранительных органах сказал, что инцидент произошел на аэродроме "Балтимор". Площадка с 2012 года находится на ремонте, ее должны ввести в эксплуатацию в конце 2020-го.

Предыдущее громкое нападение срочника произошло год назад в Забайкальском крае. Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Восемь человек погибли, двое пострадали. Солдат объяснил свой поступок неуставными отношениями, ему грозит пожизненны срок.

военнослужащий наряд расстрелял розыск солдат
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В чем причина нападения?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Предложила ввести еще одни каникулы для школьников Памфилова
16:03 09-11-2020
Предложила ввести еще одни каникулы для школьников Памфилова
«Не повезу умирать домой»: фельдшер с криком требовала госпитализации 90-летней пенсионерки. Смотрите видео
15:55 09-11-2020
«Не повезу умирать домой»: фельдшер с криком требовала госпитализации 90-летней пенсионерки. Смотрите видео
Бердск"Это последнее сокровище": Срубленные вековые и здоровые деревья снял на фото в Микрорайоне житель Бердска
15:46 09-11-2020
Кто имеет право на льготную парковку в России
15:40 09-11-2020
Кто имеет право на льготную парковку в России
За сутки на 9 ноября: От COVID-19 умерли рекордные 256 пациентов в России
15:40 09-11-2020
За сутки на 9 ноября: От COVID-19 умерли рекордные 256 пациентов в России
Коронавирус на 9 ноября: заражены 21 798 жителей России
15:36 09-11-2020
Коронавирус на 9 ноября: заражены 21 798 жителей России
Нашли крайнего: назвали причины своих неудач в 2020 году жители России
15:30 09-11-2020
Нашли крайнего: назвали причины своих неудач в 2020 году жители России
Напал на людей с топором и открыл стрельбу из автомата солдат-срочник. Трое погибли
15:29 09-11-2020
Напал на людей с топором и открыл стрельбу из автомата солдат-срочник. Трое погибли
Лунный календарь на ноябрь 2020: Информация о каждом благоприятном и неблагоприятном дне
15:20 09-11-2020
Лунный календарь на ноябрь 2020: Информация о каждом благоприятном и неблагоприятном дне
БердскЗакупила кислорода сразу на год для больных ЦГБ Бердска: сколько стоит и кто поставит
15:17 09-11-2020
Закупила кислорода сразу на год для больных ЦГБ Бердска: сколько стоит и кто поставит