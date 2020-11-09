Коронавирус на 9 ноября: заражены 21 798 жителей России

За последние сутки в России выявлено 21 798 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 849 (26,8%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ – 0%
3. Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан – 0,7%
Нарастающим итогом выявлено 1 796 132 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 10 722 человека:
Москва – 3313
Санкт-Петербург – 712
Московская область – 422
Ростовская область – 318
Кемеровская область – 304
Свердловская область – 302
Красноярский край – 262
Иркутская область – 233
Самарская область – 215
Архангельская область – 198
Нижегородская область – 186
Оренбургская область – 178
Республика Бурятия – 171
Пермский край – 145
Республика Алтай – 143
Владимирская область – 106
Томская область – 104
Ленинградская область – 101
Тверская область – 94
Алтайский край – 93
Калужская область – 91
Приморский край – 91
Забайкальский край – 84
Республика Дагестан – 78
Ханты-Мансийский автономный округ – 78
Республика Крым – 75
Республика Тыва – 69
Тульская область – 68
Курская область – 65
Тюменская область – 64
Пензенская область – 62
Республика Коми – 60
Астраханская область – 59
Республика Башкортостан – 59
Краснодарский край – 58
Республика Мордовия – 58
Ямало-Ненецкий автономный округ – 58
Хабаровский край – 58
Мурманская область – 57
Ивановская область – 56
Республика Калмыкия – 56
Кабардино-Балкарская Республика – 54
Ульяновская область – 53
Новосибирская область – 52
Республика Северная Осетия – Алания – 50
Ярославская область – 42
Тамбовская область – 40
Вологодская область – 38
Саратовская область – 37
Магаданская область – 37
Ставропольский край – 36
Республика Татарстан – 35
Курганская область – 35
Омская область – 33
Республика Хакасия – 28
Костромская область – 26
Камчатский край – 26
Амурская область – 26
Липецкая область – 25
Волгоградская область – 23
Республика Карелия – 22
Белгородская область – 18
Республика Ингушетия – 16
Новгородская область – 15
Калининградская область – 12
Республика Саха (Якутия) – 10
Еврейская автономная область – 9
Севастополь – 7
Ненецкий автономный округ – 6
Чеченская Республика – 6
Псковская область – 4
Республика Чувашия – 4
Сахалинская область – 4
Чукотский автономный округ – 2
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 335 141 человек.
За сутки подтверждено 256 летальных случаев с коронавирусом:
Москва – 72
Санкт-Петербург – 19
Московская область – 13
Нижегородская область – 12
Ростовская область – 11
Иркутская область – 11
Красноярский край – 9
Свердловская область – 8
Республика Бурятия – 7
Мурманская область – 6
Краснодарский край – 6
Алтайский край – 6
Кемеровская область – 6
Астраханская область – 4
Пермский край – 4
Курганская область – 4
Ханты-Мансийский автономный округ – 4
Новосибирская область – 4
Пензенская область – 3
Республика Хакасия – 3
Республика Адыгея – 2
Республика Крым – 2
Волгоградская область – 2
Республика Дагестан – 2
Самарская область – 2
Республика Саха (Якутия) – 2
Приморский край – 2
Липецкая область – 1
Смоленская область – 1
Тамбовская область – 1
Тульская область – 1
Кабардино-Балкарская Республика – 1
Республика Северная Осетия – Алания – 1
Республика Башкортостан – 1
Саратовская область – 1
Томская область – 1
Амурская область – 1
Магаданская область – 1
За весь период от коронавируса умерло 30 793 человека.
По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 65,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 526 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 425,1 тыс. человек.
Источник: стопкоронавирус.рф