Коронавирус на 9 ноября: заражены 21 798 жителей России

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 335 141 человек.

Сейчас медицинские маски в РФ производят 85 организаций.

За последние сутки в России выявлено 21 798 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 849 (26,8%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ – 0%



2. Республика Дагестан – 0,5%3. Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан – 0,7%

Нарастающим итогом выявлено 1 796 132 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 10 722 человека:

Москва – 3313

Санкт-Петербург – 712

Московская область – 422

Ростовская область – 318



Воронежская область – 312Кемеровская область – 304Свердловская область – 302Красноярский край – 262Иркутская область – 233Самарская область – 215Архангельская область – 198Нижегородская область – 186Челябинская область – 182Оренбургская область – 178Республика Бурятия – 171Пермский край – 145Республика Алтай – 143Владимирская область – 106Томская область – 104Ленинградская область – 101Удмуртская Республика – 98Тверская область – 94Алтайский край – 93Калужская область – 91Приморский край – 91Забайкальский край – 84Республика Дагестан – 78Ханты-Мансийский автономный округ – 78Рязанская область – 75Республика Крым – 75Республика Тыва – 69Тульская область – 68Курская область – 65Тюменская область – 64Пензенская область – 62Республика Коми – 60Республика Адыгея – 60Астраханская область – 59Республика Башкортостан – 59Краснодарский край – 58Республика Мордовия – 58Ямало-Ненецкий автономный округ – 58Хабаровский край – 58Мурманская область – 57Карачаево-Черкесская Республика – 57Ивановская область – 56Республика Калмыкия – 56Кабардино-Балкарская Республика – 54Ульяновская область – 53Новосибирская область – 52Республика Северная Осетия – Алания – 50Ярославская область – 42Брянская область – 40Тамбовская область – 40Вологодская область – 38Саратовская область – 37Магаданская область – 37Ставропольский край – 36Республика Татарстан – 35Курганская область – 35Орловская область – 33Омская область – 33Республика Хакасия – 28Костромская область – 26Камчатский край – 26Амурская область – 26Липецкая область – 25Волгоградская область – 23Кировская область – 23Республика Карелия – 22Белгородская область – 18Республика Ингушетия – 16Новгородская область – 15Калининградская область – 12Республика Саха (Якутия) – 10Еврейская автономная область – 9Смоленская область – 7Севастополь – 7Ненецкий автономный округ – 6Чеченская Республика – 6Псковская область – 4Республика Чувашия – 4Сахалинская область – 4Чукотский автономный округ – 2

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 335 141 человек.

За сутки подтверждено 256 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 72

Санкт-Петербург – 19

Московская область – 13

Нижегородская область – 12

Ростовская область – 11

Иркутская область – 11



Воронежская область – 10Красноярский край – 9Свердловская область – 8Республика Бурятия – 7Мурманская область – 6Краснодарский край – 6Алтайский край – 6Кемеровская область – 6Забайкальский край – 5Астраханская область – 4Пермский край – 4Курганская область – 4Ханты-Мансийский автономный округ – 4Новосибирская область – 4Пензенская область – 3Республика Хакасия – 3Республика Карелия – 2Республика Адыгея – 2Республика Крым – 2Волгоградская область – 2Республика Дагестан – 2Самарская область – 2Республика Саха (Якутия) – 2Приморский край – 2Ивановская область – 1Липецкая область – 1Смоленская область – 1Тамбовская область – 1Тульская область – 1Кабардино-Балкарская Республика – 1Республика Северная Осетия – Алания – 1Республика Башкортостан – 1Кировская область – 1Саратовская область – 1Томская область – 1Амурская область – 1Магаданская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 30 793 человека.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 65,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 526 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 425,1 тыс. человек.

Источник: стопкоронавирус.рф