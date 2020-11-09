Вымрут почти на 30% жители России в 2020 году

2020 год может стать пятым подряд годом роста естественной убыли населения

Также в ведомстве отметили, что нацпроект "Демография" самостоятельно не повысит рождаемость в России.

Сохранение темпов убыли населения на текущем уровне сделает 2020 год пятым подряд, в котором естественная убыль населения увеличивается. Об этом говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь - сентябрь 2020 года, подготовленном Счетной палатой.

"Естественная убыль населения в январе - августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросла более чем на четверть и составила 346,9 тыс. человек, существенно превысив не только аналогичный показатель 2019 года - 219,2 тыс. человек, но и естественную убыль за 2019 год в целом - 317,2 тыс. человек. При сохранении до конца года указанной тенденции, 2020 год станет пятым годом роста естественной убыли населения", - говорится в приложении к докладу.

Ведомство отмечает, что численность постоянного населения РФ на 1 сентября 2020 года составила 146,5 млн человек, сократившись с начала года на 277,8 тыс. человек, или на 0,19%. За аналогичный период предыдущего года население уменьшилось на 52,5 тыс. человек, или на 0,04%. При этом на фоне карантинных ограничений миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 19,9%.

Нацпроект "Демография"

Мероприятия национального проекта "Демография" в одиночку не позволят переломить негативную ситуацию по рождаемости в России. "Реализацией только нацпроекта "Демография" проблемы повышения рождаемости не решить. В этой связи с учетом долгосрочных демографических тенденций особенно актуальной становится выработка новых эффективных мер, переход к проактивной демографической политике", - говорится в докладе.

Там отмечается, что с 2016 года наблюдается увеличение естественной убыли населения (с 2,3 тыс. человек в 2016 году до 316,2 тыс. человек в 2019 году, за январь - июль 2020 года естественная убыль составила 316,3 тыс. человек, или 150,8% к аналогичному периоду 2019 года). В целом по стране в январе - июле 2020 года число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза (в январе - июле 2019 года - в 1,2 раза), в 41 субъекте РФ превышение составило 1,5 - 2,4 раза.

В январе - июле 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в России отмечалось снижение числа родившихся в 78 регионах и увеличение числа умерших в 62 субъектах.

Продолжает снижаться рождаемость (в 2016 году родилось 1,9 млн человек, в 2019 году - 1,5 млн человек, в январе - июле 2020 года - 811,7 тыс. человек, или 94,3% аналогичного периода 2019 года), суммарный коэффициент рождаемости снизился с 1,762 в 2016 году до 1,503 в 2019 году (при плане, установленном в нацпроекте "Демография" на 2019 год - 1,63). "Естественный рост численности населения не предусматривается и в демографическом прогнозе Росстата до 2035 года, опубликованном 26 декабря 2019 года. Установленное в нацпроекте значение по суммарному коэффициенту рождаемости (1,7) планируется достигнуть лишь к 2033 году по высокому варианту прогноза Росстата", - отмечается в докладе.

Реализация нацпроекта "Демография" стартовала в России в 2019 году. Куратором нацпроекта является вице-премьер Татьяна Голикова.