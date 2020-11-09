Топ-5 самых дорогих авиабилетов в одну сторону по России во время пандемии

Самый дорогой билет туда-обратно с датой начала путешествия в октябре, обошелся покупателю в 110 814 рублей.

Среди билетов, купленных в одну сторону по России, самая высокая цена у перелета из Москвы в Благовещенск

Направление Цена билета, рубли

Москва — Благовещенск 122 034

Москва — Астрахань 98 220



Москва — Абакан 90 776Магадан — Москва 90 417Москва — Сочи 85 665

Среди билетов, купленных в одну сторону по России, самая высокая цена у перелета из Москвы в Благовещенск. За этот билет путешественник заплатит 122 034 рубля. Билет приобретался также в октябре, за неделю до вылета.

На втором месте билет из Москвы в Астрахань, за него заплатили 98 220 рублей, билет был куплен за три дня до вылета.

Замыкает тройку дорогих перелетов в октябре билет из Москвы в Абакан за 90 776 рублей в одну сторону. Также в пятерку вошли билеты из Магадана в Москву за 90 417 рублей и из Москвы в Сочи за 85 665 рублей.

Топ-5 самых дорогих авиабилетов по России туда-обратно в октябре

Направление Цена билета, рубли



Волгоград — Москва 110 814Москва — Сочи 104 509Красноярск — Санкт-Петербург 97 724Москва — Екатеринбург 93 502Красноярск — Санкт-Петербург 85 232

Самый дорогой билет туда-обратно с датой начала путешествия в октябре, обошелся покупателю в 110 814 рублей, это перелет из Волгограда в Москву. Таким образом, самый дорогой билет туда-обратно в октябре стоил дешевле, чем самый дорогой билет в одну сторону. Лидер рейтинга был приобретен за три дня до вылета.

На втором месте в рейтинге туда-обратно билет из Москвы в Сочи за 104 509 рублей. Он был оформлен в день вылета.

Замыкает тройку перелет из Красноярска в Санкт-Петербург за 97 724 рубля, также в пятерке дорогих есть еще один билет по этому маршруту, за 85 232 рубля. Кроме того, в топ-5 по цене за перелет туда-обратно вошел билет из Москвы в Екатеринбург за 93 502 рубля.