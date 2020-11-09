Предсказал видеозвонки в Zoom ещё 25 лет назад Билл Гейтс

Билл Гейтс предсказал видеозвонки в Zoom ещё 25 лет назад

И сделал новые предсказания.

Журналисты обнаружили, что основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал видеозвонки в Zoom ещё 25 лет назад. Издание Inc также привело актуальные прогнозы предпринимателя.

О видеоконференциях Гейтс писал в своей книге «Дорога в будущее», вышедшей в 1995 году. «Небольшие видеоустройства, использующие камеры, прикреплённые к персональным компьютерам или телевизорам, позволят нам общаться и иметь при этом гораздо более высокое качество изображения и звука по более низким ценам».

Это пророчество необычайно точно описывает нынешние реалии. Особенно в условиях пандемии: из-за коронавируса людям пришлось проводить рабочие и учебные встречи в сервисах для видеозвонков.

На саммите GeekWire Гейтсу напомнили о его пророчестве и спросили, что будет дальше. Билл предположил, что после пандемии люди не вернутся к тому же количеству деловых поездок, что было до карантина. Он также считает, что экраны устройств будут становиться только больше, чтобы людям было удобнее работать.