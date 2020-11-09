Новые ужесточения: заблокируют соцкарты для людей старше 65 лет

Губернатор подчеркнул, что для людей старшего поколения надо обеспечить большую безопасность, болеть им категорически нельзя.

В Подмосковье в среду введут новые ограничения для людей старше 65 лет

В среду в Подмосковье для лиц старше 65 лет будут приняты дополнительные ограничения в связи с коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы видим, что, к сожалению, люди старшего поколения задерживаются на койках, они болеют тяжелее, и в эту среду мы примем решения о дополнительных ограничениях людей старшего поколения", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, с высокой долей вероятности будут заблокированы социальные карты у людей старше 65 лет, чтобы они оставались дома.

В целом Воробьев назвал ситуацию с коронавирусом напряженной, отметив, что система здравоохранения в регионе работает на пределе возможностей.

Губернатор подчеркнул, что для людей старшего поколения надо обеспечить большую безопасность, болеть им категорически нельзя.