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Новые ужесточения: заблокируют соцкарты для людей старше 65 лет

17:15 09.11.2020 Фото: pixabay.com
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Губернатор подчеркнул, что для людей старшего поколения надо обеспечить большую безопасность, болеть им категорически нельзя.

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В Подмосковье в среду введут новые ограничения для людей старше 65 лет
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В среду в Подмосковье для лиц старше 65 лет будут приняты дополнительные ограничения в связи с коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы видим, что, к сожалению, люди старшего поколения задерживаются на койках, они болеют тяжелее, и в эту среду мы примем решения о дополнительных ограничениях людей старшего поколения", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, с высокой долей вероятности будут заблокированы социальные карты у людей старше 65 лет, чтобы они оставались дома.

В целом Воробьев назвал ситуацию с коронавирусом напряженной, отметив, что система здравоохранения в регионе работает на пределе возможностей.

Губернатор подчеркнул, что для людей старшего поколения надо обеспечить большую безопасность, болеть им категорически нельзя.

COVID-19 коронавирус пандемия
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От редакции

Правильное решение?

Аноним, 09 ноября 2020 17:29
Может сразу дустом потравить?
Чтоб не мучились от голода.
Кстати Главному 68 дет.
Ему тоже заблокируют?
Аноним, 09 ноября 2020 17:42
Не делай другим того, чего не хочешь себе.
(Евангелие от Марка)
Хотел бы губернатор, что бы его карты заблокировали?
Аноним, 09 ноября 2020 18:08
НВР:
Нет. Движение это жизнь, солнце это витамин Д, свежий воздух это здоровье.
Ириска, 09 ноября 2020 18:19
Маразм крепчает! А если они в больницу едут, врачи сейчас не ходят. Или к своим внукам пока родители работают. Ничего умнее придумать нельзя? Почему бы вам другие вопросы не порешать: с недостаточным конечным фондом в больницах, недостатком кадров или лекарств, в том числе в аптеках?

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