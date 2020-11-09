Новые ужесточения: заблокируют соцкарты для людей старше 65 лет

В среду в Подмосковье для лиц старше 65 лет будут приняты дополнительные ограничения в связи с коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Мы видим, что, к сожалению, люди старшего поколения задерживаются на койках, они болеют тяжелее, и в эту среду мы примем решения о дополнительных ограничениях людей старшего поколения", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, с высокой долей вероятности будут заблокированы социальные карты у людей старше 65 лет, чтобы они оставались дома.
В целом Воробьев назвал ситуацию с коронавирусом напряженной, отметив, что система здравоохранения в регионе работает на пределе возможностей.
Губернатор подчеркнул, что для людей старшего поколения надо обеспечить большую безопасность, болеть им категорически нельзя.
Чтоб не мучились от голода.
Кстати Главному 68 дет.
Ему тоже заблокируют?
(Евангелие от Марка)
Хотел бы губернатор, что бы его карты заблокировали?
Нет. Движение это жизнь, солнце это витамин Д, свежий воздух это здоровье.