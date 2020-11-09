Магнитные бури в ноябре 2020: все даты и продолжительность геособытий

В последнем месяце осени по метеозависимым будет нанесен серьезный удар в виде продолжительных ударов по зависимым от солнечной активности людям.

В ноябре помимо межсезонья холодов и ветров, метеопаты будут испытывать большее давление, поскольку ожидаются сильные магнитные колебания

После 10-дневной бури конца октября нас ждет еще несколько геособытий в ноябре. Даты бурь:

1-10 ноября 2020 года сулит большое магнитное возмущение, которое будет продолжаться 10 дней. Самыми главными группами риска здесь будут выступать лица с болезнями сердца, возрастные люди, беременные женщины и дети до 14 лет.

11 и 15 ноября будут наблюдаться слабые магнитные колебания, которые смогут почувствовать только сильно метеочувствительные люди. В первую очередь это будет отображаться на их эмоциональном состоянии: перепады настроения и апатия.

18 ноября ожидается средняя магнитная буря, которая будет являться продолжением предыдущих малых возмущений. Будут несколько больше проявляться предыдущие симптомы, может появиться мигрень, повышенная возбудимость, раздражительность.

С 20 по 25 ноября нас накроет последняя в этом месяце магнитная буря. Основное влияние она будет оказывать на людей, у которых наблюдаются частые перепады настроений, раздражительность и легко возбудимость.

Как пережить бурю? Читайте по ссылке