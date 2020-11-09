Кадровые перестановки: Кто займет место в правительстве, Мишустин озвучил фамилии

Премьер-министр выразил надежду, что депутаты Госдумы после рассмотрения внесенных им кандидатур на посты в правительстве поддержат их.

Мишустин внес несколько кандидатур на должности членов правительства

В соответствии с новым федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент РФ Владимир Путин, кандидатуры на должности членов правительства были внесены Мишустиным в Госдуму.

На должность министра природных ресурсов и экологии был предложен глава Минвостокразвития Александр Козлов, на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства - гендиректор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев, на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Ирек Файзуллин, занимающий пост замминистра. Также Мишустин предложил назначить заместителем председателя правительства министра энергетики Александра Новака, а на его место предложил главу "РусГидро" Николая Шульгинова.

- Все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях. Хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы. Рассчитываю, что после рассмотрения депутаты поддержат эти кандидатуры", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.