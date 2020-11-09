Сто коек в НИИТО подготовили для лечения больных коронавирусом в Новосибирске

Врачи и медицинские сёстры, которые будут работать с коронавирусными пациентами, обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

В настоящий момент институт готов к приёму пациентов с коронавирусом

Ещё одна клиника в Новосибирске будет принимать больных COVID-19.

В Новосибирске клиника НИИТО получила приказ о временном перепрофилировании части стационара для лечения пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция. В медучреждении для больных COVID-19 подготовили 100 коек, в том числе 20 реанимационных.

ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России получило приказ о временном перепрофилировании части стационара для оказания медицинской помощи пациентам с подтверждённым диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Как сообщили в пресс-службе НИИТО, по приказу главы Минздрава России Михаила Муршко под эти цели будет отдано 100 коек, в том числе 20 реанимационных.

«В настоящий момент институт готов к приёму пациентов с коронавирусом: проведены необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с перепрофилированием учреждения. Разделены потоки больных, перестроена госпитализация плановых пациентов по основному профилю работы НИИТО», - сообщил директор медицинского учреждения Андрей Корыткин.

Будет продолжен консультативный приём у ряда узких экспертов, в частности по профилям «нейроортопедия», «нейрохирургия», потому что консультативно-диагностическое отделение находится в здании корпуса D и потоки пациентов не пересекутся. Диагностические услуги в учреждении будут оказывать в стандартном формате, но при соблюдении мер безопасности.

Врачи и медицинские сёстры, которые будут работать с коронавирусными пациентами, обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты; накануне они прошли специальное обучение. Выплаты этим сотрудникам будут производиться в соответствии с законодательством.