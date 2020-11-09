Шёл пешком к папе: Пропавшего 12-летнего мальчика нашли в 40 километрах от дома

В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

12-летний мальчик прошел пешком почти 40 километров, чтобы вернуться к отцу

Недалеко от села Соузга Майминского района экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по Республике Алтай в составе старшего инспектора, старшего лейтенанта полиции Валентина Федюшова и инспектора ДПС, лейтенанта полиции Александра Скидана заметили мальчика, который шел по краю федеральной трассы. Ребенок выглядел очень уставшим и замерзшим.

Сотрудники полиции остановились и спросили у мальчика, куда он идет и все ли с ним в порядке. На расспросы ребенок не смог сообщить ничего внятного, и инспекторы решили доставить его в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Вскоре выяснилось, что несколькими часами ранее с заявлением о пропаже ребенка в полицию обратилась жительница республики, выяснилось, что это была мама встреченного на дороге мальчика.

Предварительно установлено, что во время осенних каникул 12-летний мальчик вместе с матерью жил на даче, расположенной в селе Черга Шебалинского района. Когда женщина ушла в магазин за продуктами, сын решил пойти пешком к отцу, который оставался дома в Горно-Алтайске.

Вернувшись, женщина обнаружила исчезновение сына и принялась его искать. Поиски не увенчались успехом, и о пропаже она заявила в полицию.

К тому моменту, когда автоинспекторы заметили ребенка, он самостоятельно успел пройти порядка 40 километров, сообщает МВД-медиа со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Алтай.

В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Сотрудники полиции передали его родителям.