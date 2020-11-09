10 ноября - День полиции 2020: история праздника

Сначала милиция находилась в ведении местных Советов, затем в структуре Наркомата внутренних дел, а с 1946 года — в Министерстве внутренних дел.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020.

Ежегодно 10 ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (до 2011 года — День милиции).

История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством», пишет https://www.calend.ru

В 1917 году 10 ноября, сразу после Октябрьской революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была создана рабочая милиция.

Сначала милиция находилась в ведении местных Советов, затем в структуре Наркомата внутренних дел, а с 1946 года — в Министерстве внутренних дел.

Долгие годы праздник носил название «День милиции». После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года название праздника устарело. В соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года № 1348 праздник стал называться «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».

Так повелось, что личный состав МВД встречает свой профессиональный праздник на посту, надежно охраняя спокойную жизнь и созидательный труд граждан. Сотрудники органов внутренних дел успешно решают повседневные задачи по защите государства и общества от преступных посягательств.

В течении многих лет одним из подарков к этому профессиональному празднику считается большой торжественный концерт по телевидению. Также в этот день проходит множество торжественных и памятных мероприятий, когда не только чествуют отличившихся сотрудников, но и поздравляют ветеранов — бывших сотрудников ОВД и чтят память погибших при исполнении служебного долга.