Как вырос рейтинг смертности и заболеваемсти в Новосибирской области в ноябре 2020

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга:

Новосибирская область на 13-м месте в ТОП-20 регионов России по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил обзор регионов по заболеваемости на 100 тысяч человек — на 9 ноября. ИЦК напоминает: заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан. Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий. Новосибирская область ровно месяц стабильно удерживает 2-е место в тройке наиболее благополучных субъектов СФО, вместе с Кузбассом и Омской областью.

Индекс заболеваемости здесь составляет 679,3 случая на 100 тысяч человек. Увеличение за неделю составило 44,9 пункта. Это самый низкий показатель в Сибири. В ТОП-20 российских регионов с наиболее низким показателем заболеваемости на 100 тысяч населения, Новосибирская область теперь на 13-м месте. В СФО по данным ИЦК на 9 ноября, общий показатель — 998,8 случая на 100 тысяч человек, значительно выше, чем в Новосибирской области. Недельный прирост составил 80,2 пункта. Среди федеральных округов РФ по заболеваемости на 100 тысяч населения — Сибирский ФО уже больше двух месяцев подряд без изменений занимает 5-е место. 9 ноября «антилидером» СФО остается Республика Алтай. Здесь отмечено 4049 случаев COVID-19 на 100 тысяч человек. За неделю уровень заболеваемости в республике вырос еще на 450 пунктов. Это самый высокий недельный прирост среди регионов Сибири. На 2-м месте — Тыва, заметно отстающая от Алтая (3214,6 случая/100 тысяч).

3-е место — у Хакасии (1556 случаев). В ТОП-20 «антилидеров» России входят Республика Алтай (2-е место), Тыва (5-е место) и Хакасия (17-е место). Самый лучший показатель среди регионов СФО — стабильно у Кузбасса. На 100 тысяч населения здесь 629,3 случая COVID-19. Доля заболевших на 100 тысяч в Кузбассе — в 6,4 раза ниже, чем в Республике Алтай. По данным ИЦК, 9 ноября общероссийский прирост показателя заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч, составил 96,1 пункта. Общий индекс РФ почти месяц подряд составляет больше тысячи — 1223,2. ИЦК сообщает: в мировом рейтинге (по статистике Университета Хопкинса на 9 ноября) Россия остается на 4-м месте по числу заболевших коронавирусом. Первая тройка — США, Бразилия и Индия. 9 ноября в РФ официально зафиксировано 1 796 132 случая коронавирусной инфекции. * * * Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)