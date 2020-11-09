Забрала водительские права у наркоманов прокуратура в Новосибирске

Управление транспортными средствами лицами, страдающими наркоманией, создает угрозу для жизни и здоровья граждан: как самих водителей, так и иных лиц, угрозу причинения существенного ущерба имуществу.

Управление транспортными средствами лицами, страдающими наркоманией, создает угрозу для жизни и здоровья граждан

Прокуратура Центрального района г. Новосибирска провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

В рамках межведомственного взаимодействия с областным наркологическим диспансером и ГИБДД установлено, что два больных наркоманией гражданина владеют водительскими удостоверениями.

Как показала проверка эти лица ранее были осуждены Центральным районным судом г. Новосибирска по ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Управление транспортными средствами лицами, страдающими наркоманией, создает угрозу для жизни и здоровья граждан: как самих водителей, так и иных лиц, угрозу причинения существенного ущерба имуществу.

С учетом этого прокуратура направила по месту жительства ответчиков в суды иски о прекращении действия их права на управление транспортными средствами путем изъятия водительских удостоверений.

Суды требования прокуратуры в полном объеме удовлетворили (решения суда вступили в законную силу).

Работа на этом направлении продолжена.

Источник: epp.genproc.gov.ru