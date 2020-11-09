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А что там с Кирюшей из мэрии?

16:59 09.11.2020
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Простили?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Иван:

- А что там с Кирюшей из мэрии? Простили?

избил журналиста кирилл Кирюша из мэрии уволили
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От редакции

Простили?

Аноним, 09 ноября 2020 17:12
Погрозили пальцем и простили)) продолжит работать, даже выговор не сделают
О!, 09 ноября 2020 17:56
Он ведёт переговоры и просит прощения у штатной пикетирования Натальи Слесаревой....
Аноним, 09 ноября 2020 17:40
Типичный администратор Дома Советов, напакостил и сразу заболел.

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