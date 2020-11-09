За требование надеть маску брызнул перцовым баллончиком и избил водителя автобуса №4 пассажир на остановке "Торговый центр" в Бердске

Директор ПАТП Елена Бороздина подтвердила информацию о случившемся: " А вдруг нашего водителя завтра убьют? Мало ли, люди бывают с разной психикой. Водители у меня в совершенно не защищены".

Инцидент произошёл прямо в салоне автобуса

Вопиющий случай произошел сегодня, 9 ноября, на остановке «Торговый центр» в Бердске. Водитель автобуса №4 потребовал пассажира надеть маску, а тот в ответ избил водителя, брызнул перцовым баллончиком ему в лицо. Напомним, минтранс обязал водителей маршруток и автобусов высаживать безмасочников. За несоблюдение требования юридическое лицо ждет штраф до 100 000 рублей. Директор бердского ПАТП Елена Бороздина прокомментировала инцидент «Курьер. Среда. Бердск».

- Я так поняла, что у нас есть видеозапись происшествия. Карту памяти вынем и посмотрим, что записалось. Водитель не может больше работать. Отправили загонщика, который пригонит автобус в гараж. Водитель, конечно же, получит направление от нашего фельдшера в поликлинику. Ситуация вопиющая просто. До нашей дежурной части полиции, как было рекомендовано нам звонить, мы дозвониться не смогли. Единственное, что мы дозвонились по номеру 112. Сейчас водитель находится в автобусе на "Торговом центре". Движение он продолжить не может, у него с глазами конкретная проблема. У меня честно в голове это не укладывается. Это те люди, которые судя по сегодняшней ситуации, находятся в зоне риска. У меня вопрос: требуя с водителями контроля соблюдения масочного режима со стороны пассажиров, кто защитит наших водителей? А вдруг нашего водителя завтра убьют? Мало ли, люди бывают с разной психикой — устойчивой и неустойчивой. Все реагируют на замечания по-разному. При том, что этот водитель всегда спокойный, адекватный и вежливый. Он очень размеренный, - рассказала Елена Викторовна.

В этот момент в автобусе находились пассажиры и кондуктор. Они стали свидетелями нападения на водителя автобуса.

- Я бы с удовольствием опубликовала эту запись, оправила ее в министерство транспорта. Как поступать перевозчикам в таких ситуациях. Вот сейчас у меня водитель пойдет на больничный. Это хорошо, если все так закончится, а если кто-то нож достанет? Водители у меня в совершенно не защищены, - резюмирует Елена Бороздина.