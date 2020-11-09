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Яркие поздравительные открытки и чудесные теплые поздравления с Днем полиции 10 ноября 2020

21:45 09.11.2020 Фото: https://otkritkiok.ru/
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История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством».

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День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 2020

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020

ТЕПЛЫЕ СЛОВА МИЛЫМ СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ 
Страна сегодня отмечает

Полиции российской день.
Народ на славу погуляет,
Гулять ведь никому не лень.

Удачи бравым полицейским,
Всем уважуха и респект,
Побольше радостей житейских,
Больших и маленьких побед!

С днем полиции родной

Поздравляю всей душой.
Вы на вызов прилетите
И всегда нас защитите.

За отвагу, честь и смелость
Вас поздравить захотелось,
Пусть на службе и на личном
Все дела идут отлично!

День полиции сегодня,

День блюстителей порядка.
Я от всей души желаю,
Чтоб у Вас все было «гладко»:

Пусть преступники боятся,
Обходят беды стороной,
Дома пусть и на работе
У Вас всегда царит покой.

Пусть звезды на погоны упадут

Преступники пусть паиньками станут,
Спасибо вам за ваш нелегкий труд.
Для нас всегда вы — совесть, честь, охрана.

Пусть ценят, любят, уважают вас,
Слегка боятся (это тоже нужно)
Вас с Днем полиции поздравим мы сейчас
Спасибо вам за доблестную службу.

Вздрогнет пусть преступный мир

И сдаёт позиции:
Начищай-ка свой мундир —
Праздник, День полиции!

Защищая мир вокруг,
Не забудь про отдых.
Пускай рядом будет друг
И растут доходы!

Желаю всем блюстителям порядка,

Чтоб служба шла спокойно и легко,
Удачи вам во всем, добра, достатка,
Карьера пусть взлетает высоко!

Хочу вам пожелать здоровья много,
Чтоб в форме оставались вы всегда,
А также сил и счастья пребольшого!
Отметьте праздник ярко, господа!

С днем полиции! Успехов,

Добрых, искренних побед.
Жить достойно, без огрехов,
Не знать грусти, зла и бед.

Пусть удача рядом мчится,
В семье — мир, любовь живет,
Только лучшее случится,
Да зарплата возрастет.

Днем и ночью, в любую погоду,

Мы желаем спокойно, в достатке
По звезде получать на погоны.

Духа твердого, здоровых амбиций,
Любви близких и крепкой дружбы.
Поздравляем вас с днем полиции,
Очень важной профессии, нужной!

С днем полиции поздравить
Я сегодня вас хочу,

Пожелаю чтоб работа
Вам была бы по плечу,
Отдыхайте вы почаще
От проблем всех и забот,
Чтоб росла всегда зарплата
И не знали вы хлопот!

С днем нашей российской полиции
Сегодня тебя поздравляю,

Пусть только счастливые лица
Тебя целый день окружают.

Пусть премии будут огромные,
Начальство оценит твой труд,
И дни бесконечно веселые
Все время в профессии ждут!

Мы поздравленье шлём великим людям.
Тем, кто работу сделали судьбой.

Не различая праздников и будней,
Они хранят всеобщий наш покой.

И днем, и ночью долг свой исполняя,
Не зная страха, иногда во вред себе,
Полиция, людей оберегая,
Защитой крепкой станет вам везде.

Здоровья вам, побольше сил, веселья.
Печалиться вам, право, не идет.

С такой работой вам не до безделья.
Российская полиция, вперед!

Я полицейских поздравляю,
Сегодня праздник ваш, ура!
Сил безграничных вам желаю,
Здоровья, мужества, добра.

Дежурств побольше вам спокойных,
В семье любви и понимания.

Вы уважения достойны,
Вам счастья, мира, процветания!

Сегодня вам не спится,
А впрочем, как всегда.
В полиции не дремлют,
Ведь служба так трудна.

Желаем вам успехов,
Заслуженных наград,

Семейного уюта
И меньше всех преград.

Красивые открытки

% name% title
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020
% name% title
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020
% name% title
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020
% name% title
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020
% name% title
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020
% name% title
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020
% name% title
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020
% name% title
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020
% name% title
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020
% name% title
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020
% name% title
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020
% name% title
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020

 

10 ноября 2020 День милиции День полиции 2020 День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
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