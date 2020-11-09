Яркие поздравительные открытки и чудесные теплые поздравления с Днем полиции 10 ноября 2020

История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством».

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 2020

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020

ТЕПЛЫЕ СЛОВА МИЛЫМ СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ

Страна сегодня отмечает



Полиции российской день.Народ на славу погуляет,Гулять ведь никому не лень.

Удачи бравым полицейским,

Всем уважуха и респект,

Побольше радостей житейских,

Больших и маленьких побед!

С днем полиции родной



Поздравляю всей душой.Вы на вызов прилетитеИ всегда нас защитите.

За отвагу, честь и смелость

Вас поздравить захотелось,

Пусть на службе и на личном

Все дела идут отлично!

День полиции сегодня,



День блюстителей порядка.Я от всей души желаю,Чтоб у Вас все было «гладко»:

Пусть преступники боятся,

Обходят беды стороной,

Дома пусть и на работе

У Вас всегда царит покой.

Пусть звезды на погоны упадут



Преступники пусть паиньками станут,Спасибо вам за ваш нелегкий труд.Для нас всегда вы — совесть, честь, охрана.

Пусть ценят, любят, уважают вас,

Слегка боятся (это тоже нужно)

Вас с Днем полиции поздравим мы сейчас

Спасибо вам за доблестную службу.

Вздрогнет пусть преступный мир



И сдаёт позиции:Начищай-ка свой мундир —Праздник, День полиции!

Защищая мир вокруг,

Не забудь про отдых.

Пускай рядом будет друг

И растут доходы!

Желаю всем блюстителям порядка,



Чтоб служба шла спокойно и легко,Удачи вам во всем, добра, достатка,Карьера пусть взлетает высоко!

Хочу вам пожелать здоровья много,

Чтоб в форме оставались вы всегда,

А также сил и счастья пребольшого!

Отметьте праздник ярко, господа!

С днем полиции! Успехов,



Добрых, искренних побед.Жить достойно, без огрехов,Не знать грусти, зла и бед.

Пусть удача рядом мчится,

В семье — мир, любовь живет,

Только лучшее случится,

Да зарплата возрастет.

Днем и ночью, в любую погоду,



Мы желаем спокойно, в достаткеПо звезде получать на погоны.

Духа твердого, здоровых амбиций,

Любви близких и крепкой дружбы.

Поздравляем вас с днем полиции,

Очень важной профессии, нужной!

С днем полиции поздравить

Я сегодня вас хочу,



Пожелаю чтоб работаВам была бы по плечу,Отдыхайте вы почащеОт проблем всех и забот,Чтоб росла всегда зарплатаИ не знали вы хлопот!

С днем нашей российской полиции

Сегодня тебя поздравляю,



Пусть только счастливые лицаТебя целый день окружают.

Пусть премии будут огромные,

Начальство оценит твой труд,

И дни бесконечно веселые

Все время в профессии ждут!

Мы поздравленье шлём великим людям.

Тем, кто работу сделали судьбой.



Не различая праздников и будней,Они хранят всеобщий наш покой.

И днем, и ночью долг свой исполняя,

Не зная страха, иногда во вред себе,

Полиция, людей оберегая,

Защитой крепкой станет вам везде.

Здоровья вам, побольше сил, веселья.

Печалиться вам, право, не идет.



С такой работой вам не до безделья.Российская полиция, вперед!

Я полицейских поздравляю,

Сегодня праздник ваш, ура!

Сил безграничных вам желаю,

Здоровья, мужества, добра.

Дежурств побольше вам спокойных,

В семье любви и понимания.



Вы уважения достойны,Вам счастья, мира, процветания!

Сегодня вам не спится,

А впрочем, как всегда.

В полиции не дремлют,

Ведь служба так трудна.

Желаем вам успехов,

Заслуженных наград,



Семейного уютаИ меньше всех преград.

Красивые открытки

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020