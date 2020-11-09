Яркие поздравительные открытки и чудесные теплые поздравления с Днем полиции 10 ноября 2020

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября 2020
ТЕПЛЫЕ СЛОВА МИЛЫМ СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ
Страна сегодня отмечает
Народ на славу погуляет,
Гулять ведь никому не лень.
Удачи бравым полицейским,
Всем уважуха и респект,
Побольше радостей житейских,
Больших и маленьких побед!
С днем полиции родной
Вы на вызов прилетите
И всегда нас защитите.
За отвагу, честь и смелость
Вас поздравить захотелось,
Пусть на службе и на личном
Все дела идут отлично!
День полиции сегодня,
Я от всей души желаю,
Чтоб у Вас все было «гладко»:
Пусть преступники боятся,
Обходят беды стороной,
Дома пусть и на работе
У Вас всегда царит покой.
Пусть звезды на погоны упадут
Спасибо вам за ваш нелегкий труд.
Для нас всегда вы — совесть, честь, охрана.
Пусть ценят, любят, уважают вас,
Слегка боятся (это тоже нужно)
Вас с Днем полиции поздравим мы сейчас
Спасибо вам за доблестную службу.
Вздрогнет пусть преступный мир
Начищай-ка свой мундир —
Праздник, День полиции!
Защищая мир вокруг,
Не забудь про отдых.
Пускай рядом будет друг
И растут доходы!
Желаю всем блюстителям порядка,
Удачи вам во всем, добра, достатка,
Карьера пусть взлетает высоко!
Хочу вам пожелать здоровья много,
Чтоб в форме оставались вы всегда,
А также сил и счастья пребольшого!
Отметьте праздник ярко, господа!
С днем полиции! Успехов,
Жить достойно, без огрехов,
Не знать грусти, зла и бед.
Пусть удача рядом мчится,
В семье — мир, любовь живет,
Только лучшее случится,
Да зарплата возрастет.
Днем и ночью, в любую погоду,
По звезде получать на погоны.
Духа твердого, здоровых амбиций,
Любви близких и крепкой дружбы.
Поздравляем вас с днем полиции,
Очень важной профессии, нужной!
С днем полиции поздравить
Я сегодня вас хочу,
Вам была бы по плечу,
Отдыхайте вы почаще
От проблем всех и забот,
Чтоб росла всегда зарплата
И не знали вы хлопот!
С днем нашей российской полиции
Сегодня тебя поздравляю,
Тебя целый день окружают.
Пусть премии будут огромные,
Начальство оценит твой труд,
И дни бесконечно веселые
Все время в профессии ждут!
Мы поздравленье шлём великим людям.
Тем, кто работу сделали судьбой.
Они хранят всеобщий наш покой.
И днем, и ночью долг свой исполняя,
Не зная страха, иногда во вред себе,
Полиция, людей оберегая,
Защитой крепкой станет вам везде.
Здоровья вам, побольше сил, веселья.
Печалиться вам, право, не идет.
Российская полиция, вперед!
Я полицейских поздравляю,
Сегодня праздник ваш, ура!
Сил безграничных вам желаю,
Здоровья, мужества, добра.
Дежурств побольше вам спокойных,
В семье любви и понимания.
Вам счастья, мира, процветания!
Сегодня вам не спится,
А впрочем, как всегда.
В полиции не дремлют,
Ведь служба так трудна.
Желаем вам успехов,
Заслуженных наград,
И меньше всех преград.
Красивые открытки