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Ротационный процесс: объяснил перестановки в правительстве Песков

17:37 09.11.2020 Фото: pixabay.com
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Кандидатуры министров вносятся премьером, утверждаются Госдумой и потом назначаются президентом.

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В Кремле объяснили отставки глав Минтранса, Минприроды и Минстроя

Отставки ряда министров не связаны с неисполнением поручений президента, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По словам Пескова, кадровые решения объясняются необходимостью ротации состава правительства.
В Кремле напомнили, что никаких сроков пребывания министров в должности не существует.

Песков также добавил, что кандидатуры министров вносятся премьером, утверждаются Госдумой и потом назначаются президентом.

Ранее Путин отправил в отставку главу Минтранса Евгения Дитриха, руководителя Минприроды Дмитрия Кобылкина, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, а также освободил от должности полпреда в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова.
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуры на утверждение: гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева — в Минтранс, главу Минвостокразвития

Александра Козлова — в Министерство природных ресурсов и экологии. Возглавить Министерство строительства и ЖКХ доверили Иреку Файзуллину, занимающему должность заместителя главы ведомства. Якушев заменит Цуканова в статусе представителя президента в УФО.

Также Мишустин предложил назначить заместителем председателя правительства (вице-премьером) министра энергетики Александра Новака, а на его место внес кандидатуру главы "РусГидро" Николая Шульгинова.

Сменить Александра Козлова в правительстве предложили руководителю Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (входит в группу ВЭБ.РФ) Алексею Чекункову.

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