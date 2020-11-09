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Почему Путин не спешит поздравлять Байдена с избранием президентом США, ответили в Кремле

18:08 09.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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Москва ждет от Вашингтона официального объявления итогов голосования. Тем более, что проигравший Дональд Трамп намерен оспаривать результаты выборов.

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Путин поздравит избранного президента США после официального подведения итогов выборов

Президент России Владимир Путин поздравит избранного президента США с победой на выборах после официального подведения итогов голосования, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Предвосхищая ваш возможный вопрос о поздравлении Путина избранному президенту США, хочу сказать следующее: мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов», — сказал он журналистам 9 ноября.

Пескова также спросили, почему четыре года назад Путин практически сразу после объявления предварительных итогов голосования поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и чем та ситуация отличается от нынешней.

«Разница совершенно очевидна. Вы видите, что там предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом. Этим ситуация и отличается. Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления», — сказал пресс-секретарь. Он отметил, что четыре года назад не было анонсирования юридического оспаривания итогов выборов.

Песков не стал отвечать на вопрос, объявление какой инстанции о результатах выборов будет считаться официальным. «Я воздержусь. Пока нет вообще официальных никаких результатов», — сказал он.

При этом в Кремле надеются, что с новым президентом США удастся наладить диалог и договориться о нормализации двусторонних отношений. «Хочу вам напомнить, что президент Путин неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа, и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США», — также заметил Песков.

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