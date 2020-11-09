Почему Путин не спешит поздравлять Байдена с избранием президентом США, ответили в Кремле

Москва ждет от Вашингтона официального объявления итогов голосования. Тем более, что проигравший Дональд Трамп намерен оспаривать результаты выборов.

Путин поздравит избранного президента США после официального подведения итогов выборов

Президент России Владимир Путин поздравит избранного президента США с победой на выборах после официального подведения итогов голосования, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Предвосхищая ваш возможный вопрос о поздравлении Путина избранному президенту США, хочу сказать следующее: мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов», — сказал он журналистам 9 ноября.

Пескова также спросили, почему четыре года назад Путин практически сразу после объявления предварительных итогов голосования поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и чем та ситуация отличается от нынешней.

«Разница совершенно очевидна. Вы видите, что там предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом. Этим ситуация и отличается. Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления», — сказал пресс-секретарь. Он отметил, что четыре года назад не было анонсирования юридического оспаривания итогов выборов.

Песков не стал отвечать на вопрос, объявление какой инстанции о результатах выборов будет считаться официальным. «Я воздержусь. Пока нет вообще официальных никаких результатов», — сказал он.

При этом в Кремле надеются, что с новым президентом США удастся наладить диалог и договориться о нормализации двусторонних отношений. «Хочу вам напомнить, что президент Путин неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа, и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США», — также заметил Песков.