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Чиновница пойдет под суд: Истощенную и обмороженную 7-летнюю девочку она "не заметила" в приемной семье

18:37 09.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Опекунша не кормила ребенка, запирала ее одну надолго в комнате, в результате чего здоровью девочки нанесен серьезный урон: в тот момент, когда ее изъяли из семьи, она весила всего 9 кг.

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В Брянске чиновница пойдет под суд после ситуации с изъятием девочки

Сотрудница отдела опеки Брянской городской администрации пойдет под суд из-за истории с девочкой, изъятой из приемной семьи с истощением и обморожением ног, сообщает СУ СК по региону.

В июне сообщалось, что из приемной семьи в Брянске госпитализировали истощенную семилетнюю девочку с обморожением ног, следствие возбудило уголовное дело по трем статьям. Как уточняли в СК, девочка была удочерена из приюта супружеской парой, где уже воспитывались шесть родных детей. О том, что ребенок находится в истощенном состоянии, следствию стало известно из сообщений в СМИ.

Опекуна девочки задержали. По версии следствия, женщина содержала приемную дочь в условиях, не пригодных для проживания ребенка, не кормила ее и запирала ее одну на длительное время в одной из комнат дома, в результате чего здоровью ребенка нанесен серьезный урон: в тот момент, когда девочку изъяли из семьи, она весила всего 9 килограммов. В настоящее время расследование в отношении женщины завершено и передано в прокуратуру.

Помимо этого, следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении начальника группы опеки и попечительства комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.

"Она обвиняется в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью приемной 7-летней девочке в Бежицком районе города Брянска (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что обвиняемая в течение четырех лет недобросовестно относилась к исполнению своих служебных обязанностей, должным образом не организовала надзор за деятельностью приемной матери и оказание помощи в воспитании и лечении девочки. Следствие полагает, что чиновница не обеспечила защиту прав и законных интересов ребенка, в результате чего малолетней причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, а его материалы с обвинительным заключением переданы для его утверждения.

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