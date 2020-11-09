День полиции 2020: сердченые поздравления в стихах и красивые картинки на 10 ноября

10 ноября 1917 года был издан декрет о создании рабочей милиции и с 1962 года в этот день начали официально отмечать День российской милиции.

Поздравительная открытка С Днем полиции

10 ноября 2020 - День полиции

История возникновения службы охраны общественного порядка берет свое начало еще в 1715 году, когда Петр I создал такую службу и назвал ее «полицией», что означает «управление государством». В последующие годы эта служба много раз меняла свое название, пока не пришла к современному названию. Существуют два направления – это милиция криминальная и милиция общественной безопасности.

10 ноября 1917 года был издан декрет о создании рабочей милиции и с 1962 года в этот день начали официально отмечать День российской милиции.

Милиция в наше время занята очень важным делом – она обеспечивает покой и безопасность граждан нашей страны, поэтому государство постоянно обеспечивает повышение уровня знаний сотрудников, условия для совершенствования в профессии, поставляет современную материально-техническую базу. В течение многих лет по главным каналам страны в этот день показывают большие праздничные концерты.

Поздравительная открытка С Днем полиции

Поздравительная открытка С Днем полиции

Поздравительная открытка С Днем полиции

Поздравительная открытка С Днем полиции

Поздравительная открытка С Днем полиции

Поздравительная открытка С Днем полиции

Поздравительная открытка С Днем полиции

Поздравительная открытка С Днем полиции

Поздравительная открытка С Днем полиции

Поздравляем с днем полиции,

Нынче в кайф повеселиться

Мы желаем от души

И достичь больших вершин!

Пусть карьера ладно строится,

Ждут повышения, награды,

А в сердце — мир, добро покоится,



В общем, идет все так, как надо!

***

Поздравим с Днем полиции

Мы вас, стражи прядка,

Желаем, чтоб на службе

Все было чисто, гладко.

Успешно закрывали,

Чтоб все свои дела,



Стремительно карьераЧтобы вверх росла.

Преступники, бандиты

Сидели за решеткой,

На пульт не поступали

Тревожные, чтоб сводки.

Новых ярких звезд

Желаем на погоны,



Успеха и удачи вам,Служители закона.

***

С Днём полиции! Пусть счастье

Отражается в душе,

Свет успехов жизнь раскрасит,

Чтоб в глазах огни зажечь.

Пусть доходы подрастают,



Ждёт удача в миг любой,И бессменно проживаютВ сердце нежность и покой!

***

С Днем полиции поздравить

Вас хочу с восторгом я.

Образец — отваги, силы,

Знают близкие, друзья.

Пусть обходит вас опасность,

Звание пускай растет,

Каждый новый день на службе

Лишь победы вам несет.

***

Желаем на погонах новых звезд,

Успешной службы, меньше стрессов,

Ну, а зарплаты — только рост



Нашим отважным полицейским!

Пусть дома будут мир, уют,

Любовь, забота и внимание.

С любимой вам — взаимопонимания!

Пусть детки ваши крепким растут.

***

С Днем полиции! Желаю я тебе

На служебные погоны звездопада,



Только ярких и счастливых дней в судьбе,А еще — фонтан везения в награду!

Будь грозою нарушителей всегда,

Защищай закона букву повсеместно,

Гордо миссию неси ты сквозь года

И служи Отчизне преданно и честно!

***

В День полиции российской



Всем сотрудникам желаем,Чтобы у везенья в спискеБыл почёт вам уделяем.

Чтобы пули пролетали

Только мимо, неизменно,

Люди все вас уважали

И хвалили, непременно!

Чтоб начальство на ковёр вас



С поощреньем вызывало,И огромный резонансХрабрость ваша получала!

***

Защищать у вас призвание,

Вас за это благодарим!

С Днем российской полиции! Звания

Пусть дадут вам за помощь другим.

Будьте строгими, смелыми, сильными,

Вы спокойствия наши творцы.

Пусть доходы будут стабильными,

Дорогие наши бойцы!

***

С Днем полиции, ура!

Пусть отвага в сердце бьётся,

Морем счастья и добра



Каждый день пусть обернётся.

Расцветает свет в груди

Вера в чудо и в победу,

Ждет лишь радость впереди

И везенье ходит следом!

***

К лицу вам форменный мундир.

В глазах достоинство и честь.



И рядовой, и командир.Достоинств всех не перечесть.

И даже в праздник на посту.

Порядку и закону — да!

Подобны вы для нас щиту.

Души безмерна широта.

Вам пожелаем в праздник ваш

Побольше радости, тепла.



Чтоб жизнь, как красочный пейзажСтабильно солнечной была.

Дежурства чтобы без тревог,

В делах? В делах всё раскрывать.

Хранитель-Ангел чтоб берёг.

И никогда не унывать.

Простого в жизни, как у всех.

Любви, семьи и разных благ.



Чтоб вас преследовал успех.Обрёл, чтоб счастье ваш очаг.

***

О том, что милиция нас бережёт,

Известно всем гражданам даже с пелёнок.

Желаем вам дней без особых забот,

Успех чтобы был в вас всецело влюблённым!

Пусть точность стрельбы вызывает восторг,



И ваша отвага с годами крепчает,Чтоб каждый расти быстро в званиях мог,От высших чинов похвалы получая!

***

Силы, ловкости, смекалки,

На погонах — три звезды,

Долг опасный исполняя

По судьбе легко идти!

Пусть бежит преступник быстро,

Безопасности в труде,

Премий больше вам солидных,

И служить своей стране.

***

Погоны, форма, величавые лица

Гордо несут звание полиции.

Пусть безопасной работа будет,



Пусть подвиги ваши страна не забудет,Пусть счастье, здоровье, любовь вас спасает,Пусть будет у вас все, чего не хватает.

***

В День полиции российской

Пожеланий целый шквал:

Пусть вас всех обходят риски,

Сотни сыпятся похвал!

Чтобы дырочки в погонах

Уставали вы сверлить,

К вам успех придёт огромный,

Не захочет уходить!

Пусть пример берут с вас дети,

Храбрость множится в сердцах,

И удача путь осветит,

Чтоб победы созерцать!

***

Ваш труд опасен, нужен, важен,

Храните безопасность и покой,

Вы у страны всегда на страже,

Всегда готовы вступить в бой.

Спасибо вам за службу людям,

Спасибо за отвагу и за честь.

Пусть будет в жизни место чуду,



Пусть будет счастье до небес.

Источник: pozdravok.ru