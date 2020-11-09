46-м президентом США станет Джо Байден. И самым старым

Джо Байдену уже 77 лет

Согласно предварительным результатам президентских выборов в США, республиканец Дональд Трамп не удержался на своем посту. Джо Байден, кандидат демократов, набрал 290 голосов коллегии выборщиков при необходимых для победы 270. Трамп набрал 214 голосов выборщиков.

Как сообщает симпатизирующий Трампу телеканал Fox News, подсчет голосов еще не завершен в Джорджии и Северной Каролине. Тем не менее, даже если Трамп победит в обоих этих штатах, он не сможет набрать 270 голосов выборщиков – от этих штатов в коллегии заседают 6 и 20 выборщиков соответственно. Поэтому телеканалы CNN, NBC и Fox News уже объявили о победе Байдена. СNN назвал его «избранным президентом США».

В тот же день Байден сообщил о своей победе в Twitter. Однако президент Трамп пока отказался признать свое поражение. Его штаб распространил заявление, в котором Байден и демократы обвиняются в сокрытии правды. Байден, по словам действующего президента, «спешит ложно выдать себя победителем», в чем ему помогают СМИ.

По мнению Трампа, выборы далеки от завершения. «Джо Байден не был [официально] утвержден победителем в каком-либо из штатов и уж тем более в каком-либо из крайне спорных штатов, где дело идет к принудительному пересчету, или же в штатах, где наша кампания начала обоснованные и легитимные судебные разбирательства», – сообщается в заявлении республиканцев.

Трамп также подчеркнул, что с 9 ноября его штаб будет отстаивать честность выборов в суде – по мнению президента, нужно «подсчитать все законные бюллетени и не считать все незаконные». Штаб Байдена, по мнению Трампа, «хочет учитывать фальсифицированные, сфабрикованные, поданные не имеющими право голосовать или умершими избирателями бюллетени». Как сообщал Fox News, родные действующего президента призывают его «продолжать борьбу» и оспаривать результаты подсчета голосов. Окружение Трампа также надеется на разбирательство, которое закончится в Верховном суде.

Байден намерен отказаться от некоторых решений, принятых Трампом.

До Байдена (77 лет) и Трампа (70 лет) самым возрастным президентом США был Рональд Рейган (1981–1989), которого избрали в 69 лет. Именно он был самым пожилым президентом США на посту (77 лет на момент отставки). Джордж Буш-старший был избран в возрасте 64 года (1989–1993), после этого занимался другой деятельностью.