Задержали живым убившего трех сослуживцев срочника под Воронежем

Срочника, устроившего стрельбу под Воронежем, задержали

Полиция задержала солдата-срочника Антона Макарова, который устроил стрельбу на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области, в результате чего погибли трое военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в экстренных службах региона.

"Полиция задержала. Живой", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что срочника задержали за территорией воинской части.

В Западном военном округе подтвердили задержание солдата.

Ранее в пресс-службе ЗВО сообщили, что около пяти утра в понедельник военнослужащий из состава суточного наряда по парку одной из воинских частей в Воронежской области напал на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части, завладел оружием офицера и скрылся. В результате нападения погибли трое военнослужащих, еще один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия).

Военный аэродром Балтимор относится к Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и уже более семи лет находится на ремонте, в декабре 2019 года сообщалось о планах завершить его к сентябрю - октябрю 2020 года. Взлетная полоса аэродрома предназначена для всех типов современных самолетов, как военных, так и гражданских.