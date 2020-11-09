Все кандидатуры новых министров поддержали в Госдуме. Как поменялось правительство РФ?

Путин подписал указ об увеличении числа заместителей председателя кабмина. Теперь вице-премьеров будет не девять, а десять. Кроме того, президент отправил в отставку трех министров.

Комитеты Госдумы поддержали все кандидатуры новых министров

Профильные комитеты Госдумы поддержали кандидатуры министров, предложенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает ТАСС.

Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Александра Новака на пост вице-премьера России, а Николая Шульгинова — на должность министра энергетики.

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и комитет по транспорту и строительству поддержали кандидатуру Ирека Файзуллина на пост министра строительства и ЖКХ.

Профильные комитеты также рекомендовали одобрить кандидатуру Виталия Савельева на пост министра транспорта, Алексея Чекункова — на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, а Александра Козлова — на должность министра природных ресурсов и экологии.

Ранее 9 ноября президент Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей председателя правительства страны. Теперь вице-премьеров будет не девять, а десять.

Кроме того, президент отправил в отставку трех министров — главу Министерства транспорта Евгения Дитриха, министра строительства Владимира Якушева и главу Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина. Он также подписал указ об освобождении от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, назначив на этот пост Якушева.

После этого Мишустин предложил на посты глав министерств кандидатуры Козлова, Чекункова, Файзуллина и Савельева, а на должность вице-премьера — Новака.