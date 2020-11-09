Как лечат рак у зараженных коронавирусом пациентов в Новосибирской области, ответил врач

Олег Иванинский обратил внимание, что пациенты с коронавирусной инфекцией сперва проходят лечение от ковида, а затем госпитализируются в онкодиспансер.

Онкологическая помощь в Новосибирской области не прекращается в период коронавируса

С начала пандемии коронавируса оказание онкологической помощи в Новосибирской области не прекращалось, регион выполняет все задачи, поставленные в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об организации медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями рассказал 9 ноября на брифинге в правительстве региона главный врач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский.

«Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, онкологический диспансер продолжает работать и оказывать помощь пациентам. Мы принимаем больных, проводим операции, химиотерапии, лучевые терапии. Более того – продолжается работа по строительству корпуса патанатомии, а также возводится корпус под отделение химиотерапии на 30 мест. Все задачи по онкологии, поставленные в рамках нацпроекта «Здравоохранение», у нас выполняются», – отметил Олег Иванинский.

Главный врач онкодиспансера обратил внимание, что пациенты с коронавирусной инфекцией сперва проходят лечение от ковида, а затем госпитализируются в диспансер. Также внедрено дистанционное наблюдение больных, которые получают таблетированную терапию.

Напомним, что корпус для отделения химиотерапии будет располагаться на территории Новосибирского онкодиспансера на ул. Плахотного. В данный момент пациенты, находящиеся на дневном стационаре, получают химиотерапию наряду с пациентами круглосуточного стационара. Со строительством нового корпуса потоки пациентов будут разделены. Кроме того, в круглосуточном стационаре за счет освобождения помещений добавятся коечные места. Это позволит увеличить мощности клиники и дополнительно пролечить около 650 случаев. Строительство нового корпуса Новосибирского онкодиспансера соответствует задачам национального проекта «Здравоохранение».