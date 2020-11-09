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Жаловаться на нехватку лекарств и масок призвал медиков глава Минздрава Мурашко

20:06 09.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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Сегодня запускается сервис на портале госуслуг, куда медицинские работники могут сообщить о проблемах, заявил министр, отметив, что реакция будет мгновенной.

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Мурашко доложил о лекарственном обеспечении

Заседание Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России провел 9 ноября премьер Михаил Мишустин. Сначала он попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко доложить о ситуации с коронавирусом.

Дословно

М. Мурашко: Прежде всего хотел бы отметить, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией продолжает оставаться напряжённой. Вся система здравоохранения работает в мобилизационном формате. Ежедневный прирост за прошлую неделю составлял более 20 тысяч заболевших. Для того чтобы организовать максимально медицинскую помощь, в стране развёрнуто 260 тыс. коек, 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении. Занятость коек сегодня – на уровне 82%.

Есть регионы, в которых мы видим дефицит коечного фонда, и 53 субъекта, где занятость коек выше 80%. По ним дополнительно принимаются решения по развёртыванию коек.

Для того чтобы обеспечить амбулаторное лечение по единым правилам и стандартам, сегодня уже реализуются девятые методические рекомендации – это самый современный подход к оказанию медицинской помощи...

Ситуация с лекарственным обеспечением. Сегодня изменения в системе маркировки позволили упростить порядок движения лекарственных препаратов, и это ускорило их доведение до аптек. Но хотелось бы отметить, что всё-таки быстрое заключение контрактов и контакт между производителями и дистрибьюторами и аптечными и медицинскими организациями требуют ещё донастройки. Поэтому мы просим, чтобы Министерство промышленности и торговли организовало горячую линию именно для контакта с бизнесом по своевременному обеспечению лекарственными препаратами в Российской Федерации и достаточному их объёму.

Сегодня запускается сервис на портале госуслуг, куда медицинские работники могут сообщить о проблемах с лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, в частности средствами индивидуальной защиты, конкретно указав медицинскую организацию, в которой они работают, для того чтобы таргетно и быстро реагировали субъекты Российской Федерации и Росздравнадзор на проблему, возникающую при оказании медицинской помощи. Просим поддержать данную инициативу.

амбулаторное лечение коронавирус медик Михаил Мурашко
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