С Днем полиции! Коллег с профессиональным праздником поздравил врио начальника отдела МВД по Бердску Сергей Волгин

Он отметил, что в 2020 году на территории Бердска наблюдается снижение количества совершенных тяжких преступлений, сохраняется динамика их раскрываемости. Полицейские достойно несут службу и 10 ноября отметят свой день.

Сергей Волгин временно исполняет обязанности начальника бердской полиции

Бердские полицейские 10 ноября отметят свой профессиональный праздник. С этим событием их поздравил Сергей Волгин, временно исполняющий обязанности бердского отдела полиции.

"Уважаемые коллеги, сотрудники и ветераны Отдела МВД России по городу Бердску!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Ваша служба- образец мужества и выдержки. От вашего профессионализма, служения закону зависит состояние всего общества. Это гарантия порядка, спокойствия и защищенности жителей нашего города. Анализируя состояние оперативной обстановки, стоит отметить, что в 2020 году на территории Бердска наблюдается снижение количества совершенных тяжких преступлений.

С положительной динамикой сохраняется и их раскрываемость. Закреплена тенденция снижения преступности в общественных местах и на улицах нашего города. В этом году нам удалось сократить массив наиболее тревожащих население имущественных преступлений: краж из квартир на 29,5%, карманных краж на 58,7%, краж автомобилей на 7,7%, а также грабежей на 64,9%.

Искренне желаю всему личному составу и ветеранам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности на благо Отечества!

С уважением, врио начальника Отдела МВД России по городу Бердску Сергей Волгин".