Объяснили подорожание антибиотиков в 2 раза за 2 недели в мэрии Новосибирска

Всю вину за высокую цену чиновники свалили на поставщика. Дескать, была организована экстренная поставка, которая должна была закрыть дефицит в аптечных сетях города

Мэрия Новосибирска прокомментировала цену лекарства в муниципальной аптеке

В мэрии прокомментировать резко подскочившую стоимость антибиотика. Оправдание появилось в Telegram-канале городской администрации.

Чиновники заявили, что в Новосибирск была организована экстренная поставка, которая должна была закрыть дефицит в аптечных сетях города. И отпускная цена производителя якобы составила 718 рублей.

- Данный препарат относится к жизненно важным лекарственным препаратам, наценка на него ограничена. Стоимость препарата формируется, исходя из отпускной цены производителя, — рассказали в мэрии. Чиновники подчеркнули, что цена на лекарства в разных аптеках может отличаться в зависимости от даты поставки и изначальной стоимости партии.

В воскресенье, 8 ноября, "Курьер. Среда. Бердск" рассказывал историю новосибирца, который антибиотик «Левофлоксацин» купил в частной аптеке за 438 рублей, а через две недели в муниципальной аптеке приобрел тот же препарат за 767 рублей.