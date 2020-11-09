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Исцарапавшей и избившей нескольких полицейских пьяной даме грозит реальный срок

21:17 09.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Так она отреагировала на стремление стражей порядка отправить на медосвидительствование ее нетрезвого мужа, находившегося за рулем. В ходе расследования обвиняемая полностью признала вину и раскаялась.

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Жительнице Приобья, избившей сразу нескольких полицейских, грозит пять лет колонии

Пьяная жительница Приобья, защищая своего пьяного мужа, которого пытались задержать за вождение в состоянии алкогольного опьянения, избила двоих сотрудников полиции. Как сообщили в СУ СКР по ХМАО, ей грозит реальный срок по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Как сказано в сообщении силовиков, ночью 25 мая полиция остановила автомобиль, в котором находилась пьяная чета.

«Когда выпившего водителя полицейские попытались доставить на медицинское освидетельствование, его 31-летняя супруга решила этому помешать. В итоге участковый получил четыре удара по рукам и в область груди. Также женщина ногтями поцарапала ему предплечье. Когда прибыла подмога в виде оперативного дежурного ОМВД по Октябрьскому району, то она и его пнула три раза», — рассказали в СКР 9 ноября.

В ходе расследования обвиняемая полностью признала вину и раскаялась.

Но, несмотря на признания, следователи собрали достаточную доказательную базу и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. В случае признания судом вины обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет лишения свободы.

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