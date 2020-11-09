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Американцы успешно испытали вакцину от COVID-19, заявили Pfizer и BioNTech 

21:51 09.11.2020 Фото: pixabay.com
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"Сегодня великий день для науки и человечества" - так оценили событие ученые США.

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Согласно релизу, третья фаза клинических испытаний вакцины BNT162b2 показала ее эффективность более чем на 90% среди испытуемых

Биоинженеринговая компания BioNTech  и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от COVID, регистрация ожидается в ноябре, говорится в заявлении компании.

Согласно релизу, третья фаза клинических испытаний вакцины BNT162b2 показала ее эффективность более чем на 90% среди испытуемых.

Как сообщается, данный вывод основан на первом промежуточном анализе эффективности, проведенном 8 ноября независимым комитетом по мониторингу данных. Компании планируют подать запрос в управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на следующей неделе.

"Вакцина-кандидат оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19 ... в первом промежуточном анализе эффективности", - говорится в сообщении компании.

"Сегодня великий день для науки и человечества. Первые результаты третьей фазы испытаний нашей вакцины от COVID-19 являются первоначальным свидетельством способности нашей вакцины защищать от COVID", - приводятся в релизе слова главы компании Альберт Бурла.

Третья фаза клинических испытаний вакцины BNT162b2 стартовала 27 июля. В испытаниях приняли участие 43 538 человек.

"Основываясь на текущих прогнозах, мы ожидаем произвести по всему миру вплоть до 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз в 2021", - говорится в сообщении на сайте компании.

COVID-19 вакцина испытания эффективность
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От редакции

Теперь будут своей вакциной прививиться?

Аноним, 09 ноября 2020 22:27
Пусть сами ей и колются
Не доверяю ничему американскому
Аноним, 09 ноября 2020 22:32
НВР:
Надо быть совсем безбашенным, чтобы привиться вакциной, созданной в столь короткий срок. Данная вакцина дается в двух доза с интервалом в 3 недели. И где гарантия, что испытуемым давали оригинальную вакцину, а не плацебо?..

В США производители вакцин освобождены от какой либо ответственности по закону за возможные осложнения после вакцинации.
Аноним, 09 ноября 2020 22:35
Кинулись дозы штамповать. Сейчас америкосы на нас проверят, мы же любим все иностранное а уж американское и подавно

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