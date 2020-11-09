Американцы успешно испытали вакцину от COVID-19, заявили Pfizer и BioNTech 

"Сегодня великий день для науки и человечества" - так оценили событие ученые США.

Согласно релизу, третья фаза клинических испытаний вакцины BNT162b2 показала ее эффективность более чем на 90% среди испытуемых

Биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от COVID, регистрация ожидается в ноябре, говорится в заявлении компании.

Согласно релизу, третья фаза клинических испытаний вакцины BNT162b2 показала ее эффективность более чем на 90% среди испытуемых.

Как сообщается, данный вывод основан на первом промежуточном анализе эффективности, проведенном 8 ноября независимым комитетом по мониторингу данных. Компании планируют подать запрос в управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на следующей неделе.

"Вакцина-кандидат оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19 ... в первом промежуточном анализе эффективности", - говорится в сообщении компании.

"Сегодня великий день для науки и человечества. Первые результаты третьей фазы испытаний нашей вакцины от COVID-19 являются первоначальным свидетельством способности нашей вакцины защищать от COVID", - приводятся в релизе слова главы компании Альберт Бурла.

Третья фаза клинических испытаний вакцины BNT162b2 стартовала 27 июля. В испытаниях приняли участие 43 538 человек.

"Основываясь на текущих прогнозах, мы ожидаем произвести по всему миру вплоть до 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз в 2021", - говорится в сообщении на сайте компании.