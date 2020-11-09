Очень детальный гороскоп-прогноз на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года для всех 12 знаков зодиака

Самое главное — научиться управлять эмоциями, потому что неделя может быть далеко не самой благоприятной для импульсивных и грубых людей.

Астрологи дали много важных советов для разных Знаков Зодиака

Начинается новая неделя, которая принесет нам много изменений — как положительных, так и отрицательных. Астрологи дали много важных советов для разных Знаков Зодиака. Эти советы помогут вам обойти неприятности стороной.

Самое главное — научиться управлять эмоциями, потому что неделя может быть далеко не самой благоприятной для импульсивных и грубых людей. Старайтесь искать компромиссы. Если не навлекать на себя беду, есть вероятность, что она пройдет мимо, а неделя станет нейтральной и продуктивной.

Овен

Овнам стоит договориться с внутренними демонами. Пришло время побороть в себе негативные чувства, причем сделать это как можно скорее — в начале недели. Планеты вступают в сильный диссонанс уже с понедельника, что негативно отразится на памяти и внимании Овнов. Астрологи советуют не браться за сложные интеллектуальные задачи.

К среде всё устаканится, поэтому с 11 ноября можно будет выходить за пределы зоны комфорта и чуть больше времени посвящать важным делам. На выходных астрологи советуют Овнам не тратить много денег, отдохнув дома. Можно заняться уборкой, пригласить в гости друзей или родственников. Это поднимет настроение.

Телец

Довольно часто мы сами для себя являемся источником удачи или проблем, особенно если это касается денег и работы. Тельцам необходимо избавиться от барьеров в сознании, которые мешают разбогатеть. Настало время изменить внутренние установки с «я не могу» на «у меня все получится». Каждому из нас по силам стать лучше. Просто для этого нужно прикладывать усилия.

На этой неделе можно преуспеть и в любовных делах, но и тут необходим правильный ментальный настрой. Ночные светила помогут Тельцам избавиться от страхов и комплексов, полюбить себя и обрести уверенность. Нужно проявлять больше инициативы, но при этом оставаться собой. Всем, кто уже в отношениях, лучше привнести в них нечто новое.

Близнецы

Для Близнецов положение звезд и планет удовлетворительное. Это значит, что серьезные проблемы не будут возникать из ниоткуда. С другой стороны, большой удачи ждать тоже не стоит. Единственный источник фортуны для Близнецов — их собственные мысли, которые помогают притягивать желаемое. Астрологи советуют оставаться оптимистами в любой жизненной ситуации. Позитивное мышление будет помогать Близнецам в любви, в делах, в работе и просто поможет им сохранять максимальную продуктивность, бодрость духа.

Начать неделю лучше с простых дел. Со среды можно углубляться в решение сложных задач, требующих большого вложения сил и времени. На выходных полезно будет сменить обстановку, посетить другой город.

Рак

У Раков ожидается довольно нервная и непростая неделя. Кто-то постоянно будет доставать их и заставлять переживать. Им стоит следовать шести советам о том, как оставаться спокойными в любой ситуации. Если получится совладать с собой и своими негативными эмоциями, можно будет остаться на плаву, сохранить авторитет и финансовую стабильность.

В конце недели возможны случайные траты, а также неприятные случайные встречи с токсичными и ядовитыми людьми. Нужно быть готовыми к тому, что далеко не все случайные прохожие настроены позитивно. Астрологи советуют не раздувать из мухи слона. Чем меньше на этой неделе будет негативных эмоций, тем лучше.

Лев

Львам астрологи и эксперты рекомендуют как можно реже обращаться за помощью и советами к окружающим, будь то родственники или друзья. Нужно думать своей головой и прислушиваться к сердцу, к интуиции, которая их редко обманывает. Окружающие люди могут внушать ложные деструктивные истины, которые опасны, особенно для тех, кто находится в поисках чего-то нового.

Львам необходимо быть более самодостаточными. Пришло время научиться чему-то новому, взять на себя новую ответственность — за себя и за свое будущее. Это прекрасный период для смены работы, для поисков новых увлечений. Планеты обострят память Львов, помогут найти новую мотивацию.

Дева

Девам на этой неделе звезды помогут достичь состояния потока. Большая удача ждет представителей этого Знака, которые занимаются творческой деятельностью или вынуждены постоянно придумывать что-то новое. Принимать сложные решения тоже будет проще. Все это продлится до четверга. Вечером 12 ноября благоприятная энергетика планет пойдет на спад.

Конец недели астрологи рекомендуют Девам провести в отдыхе и релаксации. Не стоит браться за сложные проекты и давать окружающим обещания, которые не получится сдержать. Девам нужно будет стать более честными, в том числе и с самими собой. Самой важной сферой жизни в конце недели станет любовь и общение. Нужно будет окружить себя приятными людьми.

Весы

Не исключено, что в период с 9 по 15 число Весам придется потратиться на что-то большое. Может возникнуть необходимость в срочных покупках. В таком случае Весам лучше воспользоваться талисманами для удачных покупок. По возможности лучше не совершать приобретений в интернете. Весам нужно видеть то, что они покупают.

Одиноким представителям данного Знака удастся встретить на своем пути важного человека, который станет второй половинкой или изменит их судьбу. Наступает время, когда любая мелочь крайне важна, это может быть даже случайно брошенное слово. В отношениях с окружающими лучше проявлять терпение и быть готовыми идти навстречу.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам астрологи рекомендуют соблюдать режим дня, ведь это благоприятно влияет на биополе и настроение. Также эксперты считают, что людям этого Знака Зодиака нужно пересмотреть свои мысли относительно недавно произошедших событий. Не стоит переживать о том, что нельзя изменить. Если же изменить что-то можно, нужно действовать незамедлительно.

Например, если есть возможность попросить у кого-то прощение, нужно набраться для этого смелости. Если есть шанс что-то переделать или доделать на работе, нужно также этим заняться, пока не стало поздно. Неделя идеально подходит для генеральной уборки, перестановки мебели, командировок и необычного отдыха.

Стрелец

Эта неделя для Стрельцов будет очень сложной, насыщенной и даже изнурительной. Эксперты рекомендуют каждый вечер после работы посвящать отдыху. Не нужно дома заниматься ненавистными делами или продолжать думать о нерешенных в течение дня задачах. Медитация для полного расслабления поможет лучше высыпаться, очищать сознание от неприятных мыслей.

На этой неделе также необходимо более пристально следить за своим здоровьем. Важно не переутомляться, одеваться теплее и быть предельно осторожными на дорогах. Энергетика этой недели плохо подходит для длительной дороги, командировок, смены обстановки. Отдыхать лучше всего с близкими, у себя дома.

Козерог

На Козерогов могут нахлынуть негативные воспоминания. Могут обостриться обиды, всплыть в памяти неприятные ситуации. Специальные практики и талисманы помогут обойти всё это стороной и научиться прощать себя и других. Астрологи советуют Козерогам как можно чаще заниматься приятными делами, избегать общения с токсичными людьми.

Этим людям нужно стремиться к внутренней гармонии, поиску новых увлечений. Самый лучший отдых в период с 9 по 15 ноября — домашняя релаксация, просмотр фильмов, чтение книг. Очень важный навык — умение принимать людей такими, какие они есть. Самое главное — не зацикливаться на чем-то плохом.

Водолей

Начало недели для Водолеев будет очень непростым. Понедельник и вторник пройдут под эгидой негативной энергии звезд и планет, поэтому астрологи советуют пользоваться сильными заговорами на счастье и удачу. Также полезно будет избегать конфликтов и ссор. Руганью ничего не добиться в такие периоды. Гораздо проще использовать дипломатию и вести переговоры.

В середине ноября Водолеям стоит стремиться к гармонии с собой. Не нужно слушать сплетни и верить в слухи о себе и своих близких, друзьях. В этот период очень важно правильно отдыхать. Астрологи советуют не думать о работе по вечерам и на выходных. В начале недели полезно будет сделать чистку информационного пространства — удалить старые фотографии, ненужные контакты.

Рыбы

Рыбы относятся к самым ревнивым Знакам Зодиака. На этой неделе этому чувству нет места среди прочих. Если ограничивать свободу близких людей или выказывать недовольство их действиями, они могут отвернуться от Рыб. Звезды сделают всех нас чуть более вспыльчивыми, поэтому даже небольшой намек на ревность может уничтожить гармонию и порядок в семье.

Одиноким Рыбам лучше сфокусироваться на делах и на работе. Амурные приключения сейчас им точно ни к чему. Можно отправиться в дальнюю поездку или занять себя домашними заботами. Удача последует за уверенными Рыбами, которые умеют держать себя в руках и ценят чувства близких.

У каждого Знака Зодиака свои источники энергии и положительных эмоций. Настало время воспользоваться ими сполна. Не нужно доводить всё до белого каления. Лучше с утра понедельника стараться быть более позитивными. Астрологи желают вам большой удачи, стабильности и приятных событий во всех сферах!

Источник: dailyhoro.ru