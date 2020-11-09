Умер актер и режиссер Валентин Тепляков

Он скончался 9 ноября на 70-м году жизни. Профессор ГИТИСа долго и тяжело болел.

Валентин Тепляков был профессором ГИТИСа

Заслуженный деятель искусств РФ, педагог Валентин Тепляков скончался в понедельник на 70-м году жизни, сообщается на сайте Института театрального искусства имени Иосифа Кобзона.

"9 ноября 2020 года мы потеряли нашего драгоценного и горячо любимого заведующего кафедрой драматического искусства, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора нашего института – Валентина Васильевича Теплякова. Наш коллектив понес огромную утрату - после тяжелой болезни из жизни ушел очень хороший и востребованный человек, великий режиссер и педагог", - говорится в сообщении.

Соболезнования также выразил ГИТИС, отметив, что большую часть творческой жизни Тепляков отдал вузу, где преподавал больше 30 лет, 20 из которых был деканом актерского факультета.

"На его глазах происходило становление многих ныне любимых артистов и наших молодых педагогов. Кто-то учился в Москве, другие – в разных городах России и мира, где при деятельном участии Теплякова в 90-е и в начале 2000-х годов открылись, хотя и ненадолго, филиалы нашего института. И в последние годы, когда он руководил обучением актеров в Институте театрального искусства им. И. Д. Кобзона, Тепляков многое делал для объединения театрального пространства, став инициатором фестиваля театральных школ стран БРИКС", - отметили в вузе.

Тепляков родился в 1951 году, закончил Щепкинское училище. В 1989 году Теплякова пригласили преподавать в ГИТИС, где с 1991 по 2010 он был деканом актерского факультета. Тепляков был востребован за рубежом, где поставил многие работы, в частности, "Три сестры" в Национальном театре Сервантеса в Буэнос-Айресе, пьесу "Иванов" на хинди в Нью-Дели. Руководил филиалом ГИТИСа в Дании, вел семинары по актерскому мастерству в Португалии.