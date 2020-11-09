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Заразился коронавирусом украинский президент Владимир Зеленский

22:34 09.11.2020 Фото: Википедии
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"Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать", - сообщил сам глава Украины.

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Зеленский заразился коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заболел коронавирусом, однако уточнил, что чувствует себя хорошо.

Супруга президента Елена Зеленская в июне заболела коронавирусом. Она проходила лечение амбулаторно, однако позднее была госпитализирована с пневмонией. Третьего июля офис президента сообщил, что она была выписана из больницы, однако лечение от пневмонии продолжила дома. Тогда Зеленский также прошёл двухнедельную изоляцию, ни у него, ни у детей вирус не выявили.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать.

Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" - написал он в своем канале в Telegram.

По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 469 018 человек, выздоровели 209 143 заболевших, летальных случаев – 8565.

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