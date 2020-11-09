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Как чистить дороги зимой 2020-2021 собираются в Бердске, ответила власть

22:54 09.11.2020
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График уборки улично-дорожной сети города останется прежним – ежедневно в утреннее время.

Евгений Крашенинников о содержании улично-дорожной сети Бердска в зимний период 2020-2021г

Начальник отдела контроля МКУ «УЖКХ» Евгений Крашенинников рассказал о подготовке к зимнему периоду.

Для содержания улично-дорожной сети города Бердска в зимний период 2020-2021 года МКУ «УЖКХ» и МБУ «ЦМУ» подготовлены к работе 19 единиц техники. Также в декабре 2020 года будет проведен аукцион на аренду дополнительной спецтехники: 5 КАМАЗов, погрузчик и грейдер.

Для проведения антигололедных мероприятий на сегодняшний день имеется запас 3000 кубометров пескосоляной смеси, сообщили 9 ноября в пресс-центре мэрии.

Ведется работа по заключению контрактов на вывоз снега с подрядчиками.

График уборки улично-дорожной сети города останется прежним – ежедневно в утреннее время.

В зимний период будут выполняться следующие виды работ:

обработка дорог и тротуаров песко-соляной смесью;
механизированная очистка от снега дорог общего пользования;
вывоз снега;
удаление наката;

уборка территории от снега снегоуборочной машиной (шнекоротором);
механизированная уборка от снега тротуаров;
очистка вручную от снега подходов к пешеходным переходам;
ручная очистка от наледи и снега остановок общественного транспорта.

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