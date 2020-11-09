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Тайна смерти дочери актера Конкина раскрыта? Адвокат озвучила результаты экспертизы

23:05 09.11.2020 Фото: Скриншот
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София Конкина перед смертью не употребляла никаких психотропных веществ, однако в ее крови нашли немного алкоголя, сообщила Юлия Нитченко

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Адвокат Конкина рассказала о результатах экспертизы по делу о гибели дочери артиста Софии

Судебно-медицинская экспертиза показала, что дочь артиста Владимира Конкина София перед смертью не употребляла никаких психотропных веществ, однако специалисты нашли в ее крови немного алкоголя, точная причина ее гибели пока не установлена. Об этом ТАСС рассказала адвокат Юлия Нитченко, представляющая интересы отца погибшей, со ссылкой на результаты исследования.

По словам собеседницы агентства, экспертиза не подтвердила употребление Конкиной каких-либо психотропных препаратов незадолго до смерти. "При этом она выпила некоторое количество алкоголя, однако незначительное. В сильном состоянии опьянения она не находилась. Точная причина ее гибели должна стать известна после ряда дополнительных экспертиз", - рассказала Нитченко.

При этом эксперты выяснили, что женщина погибла от асфиксии, вызванной попаданием воды в ее дыхательные пути при купании в бассейне.

"Теперь необходимо выяснить почему это произошло", - сказала адвокат. По ее словам, смерть дочери артиста могла произойти по нескольким причинам. "Возможно, она погибла в результате обострения хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, а возможно - из-за действий третьих лиц. У нас есть информация о том, что в момент нахождения в бассейне с ней вместе купались другие люди", - сказала Нитченко.

София Конкина 22 сентября в была в фитнес-центре, в бассейне которого начала тонуть. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она умерла. Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В рамках дела проводится комплекс судебных экспертиз, допрошены сотрудники и руководство фитнес-клуба, изучается вся документация, в том числе регламентирующая действия персонала.

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