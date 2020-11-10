Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Вакансии для жителей Бердска. Новосибирская птицефабрика приглашает на работу: Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие. Новосибирская птицефабрика ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: -водитель ( кат.С,D,E) график сменный, з/п 25 000-40 000руб. -тракторист, график сменный, з/п 27000руб. -водитель погрузчика, 5/2, 28-30000руб. -машинист экскаватора, 5/2, от 25 000руб. -мастер колбасного цеха, график 5/2, з/п 23000руб. -мастер КИПиА, 5/2 , 18000руб. -ветеринарный врач, график 5/2, з/п от 30000руб. -лаборант, график 5/2, з/п 21400руб. -повар, график с 07.00 от 16.00), з/п 23000руб. -оператор 1С, сменный, з/п 25300руб. -прессовщик-формовщик, график 5/2, з/п 31000руб. -укладчик-упаковщик, сменный, з/п 31000руб. -рабочие на производство, график 2/2, з/п 30-32000руб. -рабочие (участок уборки, мойки и дезинфекции), график 2/2 (с 20.00 до 08.00), з/п 26500руб. -оператор птицефабрик и механизированнных ферм, график 5/2 скользящий, з/п от 20000-25000руб. -птицевод, график скользящий 5/2, з/п 19000руб. -санитар ветеринарный, график сменный,18800руб. -электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5/2, 26 000руб. -слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 21 400-34 000руб. -слесарь-ремонтник, график 5/2, з/п 22 000 — 23 000руб. -грузчик, график 5/2, з/п 18 000-32 000руб. -продавец, график 7/7 с 08.00 до 20.00, з/п 20 000-22 000руб. -автомойщик, 5/2, з/п 19 500руб. -кладовщик, 5/2; 2/2, з/п 21 000-24 800руб. Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам: 8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10 Служебный транспорт: Искитим, Улыбино, Легостаево, Гусельниково, Линево, Черепаново, Таскаево, Листвянка, Ургун, Лебедевка. ОТКРЫВАЕМ ТРАНСПОРТНУЮ ДОСТАВКУ из БЕРДСКА. Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

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