Защита маской или респиратором: как правильно выбрать средство защиты от COVID-19, сколько стоит и где купить в Бердске?

Что является главным критерием для выбора респиратора. И что такое FFF и ПДК. Читайте в материале "Курьер. Среда. Бердск" все о респираторах.

В строительный магазине большой ассортимент полумасок

В мире бушует вторая волна коронавируса, во Фракции и Германии снова введён общенациональный карантин. Число заражённых смертельным вирусом в России на 10 ноября составляет 1 796 132 человек.

Большинство людей боятся выходить на улицу, многие россияне всячески изощряются, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Некоторые обеспокоенные жители надевают на лицо по несколько медицинских масок, а кто-то выходит из дома в противогазе. Компания «Nike» даже выпустила специальный защитный экран из материала переработанных кроссовок, так спортивный бренд борется с пандемией коронавируса.

А еще нередко на улицах или в общественном транспорте можно встретить человека в респираторе. О том, какие бывают полумаски, на сколько они защищают от инфекции коронавируса, как их носить, где можно их приобрести в Бердске и за какую цену, выяснял «Курьер. Среда. Бердск».

Что такое респиратор?

Чтобы понять, какие бывают респираторы, чем они отличаются друг от друга, сколько они стоят, мы отправились ближайший магазин строительных материалов «Колорлон». Здесь в наличие 5 разных видов респираторов. На каждой упаковке есть маркировка букв и цифры: FFP1, а на кириллице ПДК 4 и ПДК12.

Что означают эти английские буквы? Все просто: так обозначается класс защиты. Дело в том, что респираторы фильтрующего типа делятся на: FFP1, FFP2, FFP13.

ПДК расшифровывается как предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ.

Главный критерий при выборе респиратора - степень защиты - FFP.

Полумаски FFP1 имеют низкую эффективность защиты. Они могут защитить от крупной пыли. Респиратор имеет предельный ПДК4. Такая полумаска может использоваться при работе с цементом, деревом, металлическими опилками.

FFP2 респираторы этого типа очищают вдыхаемый воздух на целых 94%, имеют среднюю эффективность. Их можно использовать до 12 ПДК. Респиратор подойдет для работы с древесным углём, электросваркой, также они хорошо очищают кислород от ядовитых аэрозолей.

Респиратор FFP3 наиболее эффективный из всех - на целых 99%. Он позволяет работать при загрязнении воздуха до 30 ПДК. Используется при работе с токсичной пылью, асбестом, радиоактивной пылью, также защищает от бактерией и вирусов.

Что можно купить в Бердске?

В строймаркете «Колорлон» есть полумаски от 78 до 60 рублей. Все респираторы имеют защитный клапан. Кстати, такие полумаски можно носить 8 часов подряд, а без клапана всего 2 часа. Защитный респиратор нужно менять сразу, как только он стал влажным от дыхания. Как только ткань или мембрана в маске намокают, пыль начинает лучше притягиваться, и степень защиты снижается в разы. В масках без клапана ткань становится влажной быстрее.

В магазине представлены маски разных торговых марок: «DEXX», «СИБРТЕХ» (три вида), «Исток».

Респиратор бренда «Исток» изготовлен из полипропиленового полотна и пластика. Клапан выдоха полумаски обеспечивает низкое сопротивление при выдохе, снижает влажность и температуру в респираторе, тем самым создавая комфортные условия работы. Стоит дешевле всех, всего 60 рублей.

Респиратор «DEXX» конической формы имеет специальный носовой зажим, который обеспечивает плотное прилегание полумаски к лицу. Большая поверхность фильтрующего материала способствует качественной очистке воздуха. Коническая форма препятствует смятию фильтра. Также маска имеет удобный головной ремешок, что обеспечивает фиксацию полумаски. Стоит она 72 рубля.

Респиратор «СИБРТЕХ», У-2К изготовлен из поролона, не пропускающего вредные вещества, с внутренней стороны оснащен дополнительным слоем полимерного материала. Имеет встроенный дыхательный клапан и носовой зажим для плотного пролегания к лицу. Эта полумаска стоит 61 рубль.

Два других респиратора этой фирмы отличаются только наличием зажима для носа, материалом из которого она выполнена. Полумаски стоят 78 и 65 рублей.

Все маски имею класс защиты – FFP1, а степень защиты до 4 ПДК. Носить их можно один раз до 8 часов. Консультант в магазине «Колорлон» заверил - респираторы не пропустят коронавирус.

Интернет в помощь?

Обойдя пару аптек Бердска, мы нигде не нашли медицинского респиратора. Но бердчане также могут купить маски на Wildberries, OZON, AliExpress и в других интернет-магазинах.

На OZON на респираторы сегодня действуют хорошие скидки, аж до 70%. Можно приобрести полумаску класса защиты FFF2 за приятную сумму. При этом сайт сам при заказе указывает, сколько дней стоит ожидать товар. Пока в магазине есть выгодное предложение: 5 масок FFF2 за 334 рубля.

Интернет-магазин Wildberries тоже радуют своих клиентов скидками. Если хорошо поискать, то можно найти респиратор с 90% выгодой. И это за упаковку, где целых 10 штук полумасок FFF2.

Чтобы не огорчаться интернет-покупкой, нужно внимательно изучать комментарии других людей.

Маски VS Респиратор

- Строительные респираторы лучше фильтруют воздух, поэтому более эффективны против коронавируса, чем медицинские маски. Когда вирус вылетает из организма в виде капель при кашле, чихании и разговоре. Сами по себе вирусные частицы не летают в воздухе. Вирусолог отметил, что и маска, и респиратор способны задерживать подобные капли, поэтому подходят для защиты от коронавируса. Респираторы сделаны из материала, который задерживает пыль размером меньше капель, в отличие от медицинских масок, поэтому они лучше фильтруют воздух, - рассказал ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев.