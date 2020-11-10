Выплата пособий на детей от 3 до 7 лет: Кто получит и при каких 3 условиях 12 000 рублей на ребенка с 1 января 2021?

Для назначения пособия один из родителей и ребенок должны быть гражданами РФ и проживать на территории России.

Не все семьи в России получают пособие от Путина

Каким семьям повысят пособие на детей с 3 до 7 лет в России. ответ на этот вопрос дан министерством труда и социальной защиты. Минтруд подготовил проект об увеличении с 1 января 2021 года размера ежемесячной выплаты малообеспеченным семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин ввел новое пособие для семей с детьми от 3 до 7 лет. В среднем по России ее размер равен 5 500 рублей в месяц. В Новосибирской области сумма на одного ребенка равна 6 018 рублей в месяц. Стоит отметить, что это половина размера прожиточного минимума на детей. Семьи с детьми получили пособие в июне 2020 года, при этом на счета родителей поступила крупная сумма — около 36 000 рублей в Новосибирской области за полгода. Ведь новый вид поддержки ввели с 1 января 2020 года. Но не все семьи с детьми этого возраста могут получить поддержку от государства.

Так, важным условием для назначения нового пособия являются доходы семьи — не более одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. Однако с 1 января 2021 года некоторые семьи смогут рассчитывать на повышенное пособие. Минтруд предлагает дополнить указ президента России «О мерах по реализации демографической политики РФ» новым условием, по которому прожиточный минимум на детей будут платить полностью, если с этой выплатой среднедушевые доходы семьи все равно не будут дотягивать до прожиточного минимума.

Кто получит повышенную выплату

1. Для назначения пособия один из родителей и ребенок должны быть гражданами РФ и проживать на территории России.

2. Выплаты назначаются семьям, в которых среднедушевой доход не превышать величину прожиточного минимума, установленного за второй квартал года, предшествующего году обращения.

3.Выплата назначается со дня достижения ребенком трёх лет, но не ранее 01.01.2020 года, и выплачивается до достижения ребенком восьми лет.

Стоит отметить, что с 1 ноября малообеспеченным семьям для оформления выплаты не нужно предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Эту информацию госорганы будут получать через систему межведомственного электронного взаимодействия. Оформить пособие можно в МФЦ или на портале госуслуг.