Очень красивые поздравительные картиники и очень душевные поздравления на День полиции 10 ноября 2020

Милиция в наше время занята очень важным делом – она обеспечивает покой и безопасность граждан нашей страны. Поздравлем всех причастных! Служу России! Служу народу!

10 ноября 2020 - День полиции

10 ноября 2020 - День полиции

История возникновения службы охраны общественного порядка берет свое начало еще в 1715 году, когда Петр I создал такую службу и назвал ее «полицией», что означает «управление государством». В последующие годы эта служба много раз меняла свое название, пока не пришла к современному названию. Существуют два направления – это милиция криминальная и милиция общественной безопасности.

10 ноября 1917 года был издан декрет о создании рабочей милиции и с 1962 года в этот день начали официально отмечать День российской милиции.

Милиция в наше время занята очень важным делом – она обеспечивает покой и безопасность граждан нашей страны, поэтому государство постоянно обеспечивает повышение уровня знаний сотрудников, условия для совершенствования в профессии, поставляет современную материально-техническую базу.

В течение многих лет по главным каналам страны в этот день показывают большие праздничные концерты.

Поздравительная открытка С Днем полиции

Поздравительная открытка С Днем полиции

Поздравительная открытка С Днем полиции

Поздравительная открытка С Днем полиции

Поздравительная открытка С Днем полиции

Поздравительная открытка С Днем полиции

Поздравительная открытка С Днем полиции

Поздравительная открытка С Днем полиции

Поздравительная открытка С Днем полиции

Поздравительная открытка С Днем полиции

Про службу трудную, опасную

Немало песен написали.

Пусть будут вовсе не напрасными

Заслуги ваши и медали.

Пусть всё, что хочется, — исполнится,

А всё обидное — забудется.



Пусть сердце радостью наполнится,Когда желаемое сбудется.

***

Поздравляю с днём полиции!

Небеса пускай хранят:

Пусть мечта осуществится,

А успехи удивят.

И в профессии опасной



Пусть удача не оставит,Чтоб хранить покой негласно,Сохраняя честь и славу!

***

С днем полиции поздравим

Мы сегодня всей Россией

Полицейских наших славных,

Смелых, мужественных, сильных.

Звезд желаем на погоны

И дежурств вам без стрельбы,

Повышения, чтобы в звании

Получали чаще вы.

Мы желаем всю преступность

Уничтожить на корню,

Вам, закона верным стражам,

Доверяем мы страну.

***

В День полиции российской

Пожелаю будней лёгких,

Чтоб работалось без риска,

Пригодились тренировки.

Чтобы звёзды на погонах

С каждым годом прибавлялись,

Ждал успех в делах огромный,



И все планы исполнялись!

***

Ты в полиции отважно

Служишь вот который год!

И тебе совсем не страшно

Защищать всегда народ!

Оставайся храбрым, смелым,

Будь здоров и полон сил!



Полицейским будь умелым,Чтоб успех тебе светил!

С Днем полиции поздравить,

Наша гордость, вас хочу,

С вами все мы под защитой,

Все нам с вами по плечу.

***

Силы и добра желаю,



Быть здоровыми всегда,На погон ложиться чащеПусть к вам новая звезда.

Российская полиция (милиция в народе)

Сегодня одевает свой праздничный мундир

И пусть усталость в лицах и нервы на исходе

Но с праздником поздравил товарищ командир.

***



А мы вам пожелаем покой и радость в доме,Чтоб сердце отдыхало от будней трудовых;Друзей, что не оставят, проверенных и верных;Надежный, постоянный материальный тыл.

Защитники закона, примите поздравленья

В работе вашей трудной удачи и успех.

С полицией надежной спокойно население

Страна гордится вами, для нас вы — лучше всех.

***

С Днем полиции примите поздравленья,

Пусть работа будет легкой, славной.

Пусть ничто не портит настроенья,

В жизни будет то, что кажется вам главным.

Крепкого здоровья вам, терпенья,

Доблести в делах, в работе — чести.

И всегда чтоб делать все с везеньем,



А с коллегами сотрудничать без лести!

***

Доблестной полиции — слава и почет!

Пусть все в жизни радует и всегда везет,

Без проблем пусть служится,

Дома — любят, ждут.

Сил, здоровья, мужества!

Ценим мы ваш труд.

***

Работникам полиции российской

Желаю я удачи и добра,

Здоровья и силы олимпийской,

Терпения и острого ума.

Пусть тайны раскрываются быстрее,

Пусть вас боится всякий хулиган,

И действовать вы будете смелее,



Когда не заржавел у вас наган.

И пускай вас родные уважают,

Пусть ценят вас коллеги и друзья,

Преступники вину пусть осознают,

И будет пусть добра больше, чем зла.

***

С Днём полиции российской —

С праздником всех храбрецов,



Кто знаком с угрозой близко,Знает кто врагов в лицо.

Вам желаем сил безмерных,

Мира, счастья, светлых дней.

В семьях тёплой атмосферы,

Больше преданных друзей.

Дней рабочих без эксцессов,

Мыслей лёгких, добрых слов.



Чтобы шли по жизни с песней!Полных всем вам кошельков!

***

День доблестной полиции,

Отнюдь не инквизиции,

Для Вас особый день —

Он всех других важней.

Желаю Вам сердечно



Успехов безупречных.Здоровья и богатства,Без каверзных препятствий.

Пусть каждый день рабочий

Пройдёт без заморочек,

В семье будет порядок,

И все Вам будут рады.

***



В этот осенний светлый деньПримите поздравления,Кто на защите звеньев всехИ в помощь населению.

Не даром светит солнце нам

Осеннее лучистое,

Ведь отмечает праздник свой

Российская полиция!

Желаем вам всех Божьих благ:

Добра, любви, терпения

И пусть все сбудется у вас,

А в службе вам везения!

***

С Днем полиции, родные,

Приглашаю в пиццерию,

Отдохнуть пора немного,



Скоро новая дорога.

Лёгких, скорых дел,

Каждому — его удел,

Представители закона,

С праздником, и ваше слово!

***

С днём полиции тебя!

Пусть счастливая звезда



Освещает путь к удаче,Легко свершаются задачи.

Продвижения по службе.

Желаю денег на все нужды,

Заряда бодрого, стремлений,

Крепких сил и достижений.

Источник: pozdravok.ru