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Очень красивые поздравительные картиники и очень душевные поздравления на День полиции 10 ноября 2020

01:19 10.11.2020 Фото: otkritkiok.ru
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Милиция в наше время занята очень важным делом – она обеспечивает покой и безопасность граждан нашей страны. Поздравлем всех причастных! Служу России! Служу народу!

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10 ноября 2020 - День полиции

10 ноября 2020 - День полиции 

История возникновения службы охраны общественного порядка берет свое начало еще в 1715 году, когда Петр I создал такую службу и назвал ее «полицией», что означает «управление государством». В последующие годы эта служба много раз меняла свое название, пока не пришла к современному названию. Существуют два направления – это милиция криминальная и милиция общественной безопасности.

10 ноября 1917 года был издан декрет о создании рабочей милиции и с 1962 года в этот день начали официально отмечать День российской милиции.

Милиция в наше время занята очень важным делом – она обеспечивает покой и безопасность граждан нашей страны, поэтому государство постоянно обеспечивает повышение уровня знаний сотрудников, условия для совершенствования в профессии, поставляет современную материально-техническую базу.

В течение многих лет по главным каналам страны в этот день показывают большие праздничные концерты.

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Поздравительная открытка С Днем полиции
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Поздравительная открытка С Днем полиции
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Поздравительная открытка С Днем полиции
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Поздравительная открытка С Днем полиции
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Поздравительная открытка С Днем полиции
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Поздравительная открытка С Днем полиции
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Поздравительная открытка С Днем полиции
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Поздравительная открытка С Днем полиции
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Поздравительная открытка С Днем полиции
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Поздравительная открытка С Днем полиции

Про службу трудную, опасную
Немало песен написали.
Пусть будут вовсе не напрасными
Заслуги ваши и медали.

Пусть всё, что хочется, — исполнится,
А всё обидное — забудется.

Пусть сердце радостью наполнится,
Когда желаемое сбудется.

***
Поздравляю с днём полиции!
Небеса пускай хранят:
Пусть мечта осуществится,
А успехи удивят.

И в профессии опасной

Пусть удача не оставит,
Чтоб хранить покой негласно,
Сохраняя честь и славу!

***
С днем полиции поздравим
Мы сегодня всей Россией
Полицейских наших славных,
Смелых, мужественных, сильных.

Звезд желаем на погоны
И дежурств вам без стрельбы,
Повышения, чтобы в звании
Получали чаще вы.

Мы желаем всю преступность
Уничтожить на корню,
Вам, закона верным стражам,
Доверяем мы страну.

***
В День полиции российской
Пожелаю будней лёгких,
Чтоб работалось без риска,
Пригодились тренировки.

Чтобы звёзды на погонах
С каждым годом прибавлялись,
Ждал успех в делах огромный,

И все планы исполнялись!

***
Ты в полиции отважно
Служишь вот который год!
И тебе совсем не страшно
Защищать всегда народ!

Оставайся храбрым, смелым,
Будь здоров и полон сил!

Полицейским будь умелым,
Чтоб успех тебе светил!

С Днем полиции поздравить,
Наша гордость, вас хочу,
С вами все мы под защитой,
Все нам с вами по плечу.

***
Силы и добра желаю,

Быть здоровыми всегда,
На погон ложиться чаще
Пусть к вам новая звезда.

Российская полиция (милиция в народе)
Сегодня одевает свой праздничный мундир
И пусть усталость в лицах и нервы на исходе
Но с праздником поздравил товарищ командир.

***

А мы вам пожелаем покой и радость в доме,
Чтоб сердце отдыхало от будней трудовых;
Друзей, что не оставят, проверенных и верных;
Надежный, постоянный материальный тыл.

Защитники закона, примите поздравленья
В работе вашей трудной удачи и успех.
С полицией надежной спокойно население
Страна гордится вами, для нас вы — лучше всех.

***
С Днем полиции примите поздравленья,
Пусть работа будет легкой, славной.
Пусть ничто не портит настроенья,
В жизни будет то, что кажется вам главным.

Крепкого здоровья вам, терпенья,
Доблести в делах, в работе — чести.
И всегда чтоб делать все с везеньем,

А с коллегами сотрудничать без лести!

***
Доблестной полиции — слава и почет!
Пусть все в жизни радует и всегда везет,
Без проблем пусть служится,
Дома — любят, ждут.
Сил, здоровья, мужества!
Ценим мы ваш труд.

***
Работникам полиции российской
Желаю я удачи и добра,
Здоровья и силы олимпийской,
Терпения и острого ума.

Пусть тайны раскрываются быстрее,
Пусть вас боится всякий хулиган,
И действовать вы будете смелее,

Когда не заржавел у вас наган.

И пускай вас родные уважают,
Пусть ценят вас коллеги и друзья,
Преступники вину пусть осознают,
И будет пусть добра больше, чем зла.

***
С Днём полиции российской —
С праздником всех храбрецов,

Кто знаком с угрозой близко,
Знает кто врагов в лицо.

Вам желаем сил безмерных,
Мира, счастья, светлых дней.
В семьях тёплой атмосферы,
Больше преданных друзей.

Дней рабочих без эксцессов,
Мыслей лёгких, добрых слов.

Чтобы шли по жизни с песней!
Полных всем вам кошельков!

***
День доблестной полиции,
Отнюдь не инквизиции,
Для Вас особый день —
Он всех других важней.

Желаю Вам сердечно

Успехов безупречных.
Здоровья и богатства,
Без каверзных препятствий.

Пусть каждый день рабочий
Пройдёт без заморочек,
В семье будет порядок,
И все Вам будут рады.

***

В этот осенний светлый день
Примите поздравления,
Кто на защите звеньев всех
И в помощь населению.

Не даром светит солнце нам
Осеннее лучистое,
Ведь отмечает праздник свой
Российская полиция!

Желаем вам всех Божьих благ:
Добра, любви, терпения
И пусть все сбудется у вас,
А в службе вам везения!

***
С Днем полиции, родные,
Приглашаю в пиццерию,
Отдохнуть пора немного,

Скоро новая дорога.

Лёгких, скорых дел,
Каждому — его удел,
Представители закона,
С праздником, и ваше слово!

***
С днём полиции тебя!
Пусть счастливая звезда

Освещает путь к удаче,
Легко свершаются задачи.

Продвижения по службе.
Желаю денег на все нужды,
Заряда бодрого, стремлений,
Крепких сил и достижений.

Источник: pozdravok.ru

10 ноября 2020 года день милиции день полиции открытки поздравления смс Петр I
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