Теплые поздравительные картинки и открытки, нежные слова 10 ноябяря в День бухгалтера 2020

Хороший бухгалтер на предприятии - это залог коммерческого успеха любого дела, от их профессионализма зависит экономика всех отраслей.

Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

Международный день бухгалтерии (День бухгалтера) - 10 ноября 2020

Истоки возникновения одной из самых точных профессий берут свое начало в 15 веке. Именно тогда 10 ноября 1494 года была впервые издана книга об основах бухгалтерии, которую написал математик Лука Пачоли. Почти в том же виде, как она была изложена много лет назад, бухгалтерия применяется и в настоящее время. Пачоли описал процедуру ведения бухгалтерского учета, сведения баланса и ввел специальные термины и знания, необходимые для работы бухгалтера.

В каждой стране есть свой национальный праздник бухгалтера, в России это 21 ноября в день принятия закона «О бухгалтерском учете», но Международный день бухгалтера во все мире отмечают именно 10 ноября как признание роли бухгалтеров в жизни страны.

Ведь хороший бухгалтер на предприятии - это залог коммерческого успеха любого дела, от их профессионализма зависит экономика всех отраслей.

Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

С днем бухгалтера от сердца

Поздравляю, не грусти,

Отыщи ты к счастью дверцу,

В жизнь свою его впусти,

А а работе все нормально,

Как обычно, будет пусть,

Ты — бухгалтер идеальный —

Утверждать я всем берусь!

***

Профессий очень много важных,

Но правит миром не поэт,

Не трубочист, покрытый сажей,

Бухгалтера нужнее — нет.

День всех Бухгалтеров сегодня,

И мы поздравим их душевно,

Не нужно нам профессий модных,



Бухгалтер — это ведь престижно!

Пусть будет все у них отлично,

Сойдутся сверки и балансы,

Желаем яркой жизни личной,

Неисчерпаемых финансов!

***

Уважаемые бухгалтера, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам умения, терпения, правильных отчетов, чтобы баланс всегда сходился. Пусть дома все имеется, здоровья и счастья вам!

***



«Бухгалтер, милый мой бухгалтер!», —Доносится песня из окон всех.Мы вас сердечно поздравляем,Пусть в жизни будет лишь успех!

Удача ждёт вас на работе,

А дома будет всё пучком,

Пусть люди добрые окружают,

И все проблемы — нипочём!

***

Бухгалтеры важны.

Бухгалтеры нужны.

А как без них прожить?

На что мы будем жить?

Зарплату начисляют нам,

Высчитывают всё по дням.

И вам, трудяги, мы желаем



Безбедно жить. Вас уважаем.Пусть счастье, радость на весь годВам этот праздник принесёт.

***

Мы с днем бухгалтера поздравить вас хотим,

Пусть в жизни все всегда сбывается,

Чтоб дебит с кредитом вам правильно свести,

Пусть все в работе получается.

Здоровье крепкое желаем вам иметь,

В семье всегда благополучия,

Стремиться к светлому и лучшему уметь,

И подходящего ждать случая.

***

Бухгалтерами не рождаются,

Так говорят, но я поспорю:

Таким вниманьем наделяются



Лишь те, кто этого достоин.

Ведь точность в вас почти машинная,

И скрупулезность в добром смысле,

Ни разу за карьеру длинную

Не выключились, не зависли.

Вы лучше и точней компьютера,

Способны также улыбаться,

И милыми людьми попутно



В любой компании считаться.

Душевней, чем бухгалтера,

На свете не сыскать соседей нам,

Не выходной ведь был вчера,

Но как приятны собеседники!

Когда бы был труда министром я,

Я б повелел, чтоб бухгалтерия

Бессрочные имела визы



В любые страны, хоть в Америку.

И чтобы вход для них бесплатный

Был в фитнес, йогу и бассейн,

Ведь форму соблюдать им надо,

Попробуй, просиди весь день!

Они считают все, что надо,

И, между прочим, выдают

Всегда нам вовремя зарплату,



За что вдвойне ценю их труд.

В международный день бухгалтера

Хочу душевно я сказать:

Пусть жизнь самобранкой-скатертью

Дает вам все, что можно дать!

Пусть будет крепким тело ваше,

Здоровым — будет пусть ваш дух,

И вам обеда пожелаю,



Чтоб был с двенадцати до двух!

***

Да здравствуют бухгалтеры всех стран!

И первым делом — сотни милых дам,

Что день и ночь считают, день и ночь,

Чтобы успеть, начислить, превозмочь...

Пусть будет их работа только впрок,

Пусть верно исчисляется налог,



А премии, а также отпускные,Останутся еще и запасные!

***

Сегодня дружно коллективы

Бухгалтеров всех поздравляют.

Сотрудник этот очень милый!

Он нам зарплату начисляет!

Во всех финансовых отчетах



Лишь он способен разобраться!Ему желаем мы без счетаС удачей в жизни целоваться!

И не удержит пусть налог

Судьба за посланное счастье,

Когда внесет любовь залог

Горячей неуемной страстью!

***



Дебет с кредитом сошелся,Славно выглядит баланс.Каждый рубль в нем нашелсяИ начислен всем аванс.

Поздравляем, как обычно,

Вас, девчонки, в этот день.

Будет всё пускай отлично,

Ведь работать вам не лень.

***

Труден наш с тобою путь,

Ни присесть, ни отдохнуть.

Хотя знаешь, не спеши.

Мы сидим-то от души.

Долго сводим мы счета,

Чтоб проверка не пришла,

Чтоб начальник нас ценил,



И зарплату нам копил.

Но не сходится порою,

Так, что словно из запоя,

Но зато люблю тот миг,

Когда раз, и все сидит.

Источник: pozdravok.ru