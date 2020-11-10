Теплые поздравительные картинки и открытки, нежные слова 10 ноябяря в День бухгалтера 2020

Международный день бухгалтерии (День бухгалтера) - 10 ноября 2020
Истоки возникновения одной из самых точных профессий берут свое начало в 15 веке. Именно тогда 10 ноября 1494 года была впервые издана книга об основах бухгалтерии, которую написал математик Лука Пачоли. Почти в том же виде, как она была изложена много лет назад, бухгалтерия применяется и в настоящее время. Пачоли описал процедуру ведения бухгалтерского учета, сведения баланса и ввел специальные термины и знания, необходимые для работы бухгалтера.
В каждой стране есть свой национальный праздник бухгалтера, в России это 21 ноября в день принятия закона «О бухгалтерском учете», но Международный день бухгалтера во все мире отмечают именно 10 ноября как признание роли бухгалтеров в жизни страны.
Ведь хороший бухгалтер на предприятии - это залог коммерческого успеха любого дела, от их профессионализма зависит экономика всех отраслей.
С днем бухгалтера от сердца
Поздравляю, не грусти,
Отыщи ты к счастью дверцу,
В жизнь свою его впусти,
А а работе все нормально,
Как обычно, будет пусть,
Ты — бухгалтер идеальный —
Утверждать я всем берусь!
***
Профессий очень много важных,
Но правит миром не поэт,
Не трубочист, покрытый сажей,
Бухгалтера нужнее — нет.
День всех Бухгалтеров сегодня,
И мы поздравим их душевно,
Не нужно нам профессий модных,
Пусть будет все у них отлично,
Сойдутся сверки и балансы,
Желаем яркой жизни личной,
Неисчерпаемых финансов!
***
Уважаемые бухгалтера, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам умения, терпения, правильных отчетов, чтобы баланс всегда сходился. Пусть дома все имеется, здоровья и счастья вам!
***
Доносится песня из окон всех.
Мы вас сердечно поздравляем,
Пусть в жизни будет лишь успех!
Удача ждёт вас на работе,
А дома будет всё пучком,
Пусть люди добрые окружают,
И все проблемы — нипочём!
***
Бухгалтеры важны.
Бухгалтеры нужны.
А как без них прожить?
На что мы будем жить?
Зарплату начисляют нам,
Высчитывают всё по дням.
И вам, трудяги, мы желаем
Пусть счастье, радость на весь год
Вам этот праздник принесёт.
***
Мы с днем бухгалтера поздравить вас хотим,
Пусть в жизни все всегда сбывается,
Чтоб дебит с кредитом вам правильно свести,
Пусть все в работе получается.
Здоровье крепкое желаем вам иметь,
В семье всегда благополучия,
Стремиться к светлому и лучшему уметь,
И подходящего ждать случая.
***
Бухгалтерами не рождаются,
Так говорят, но я поспорю:
Таким вниманьем наделяются
Ведь точность в вас почти машинная,
И скрупулезность в добром смысле,
Ни разу за карьеру длинную
Не выключились, не зависли.
Вы лучше и точней компьютера,
Способны также улыбаться,
И милыми людьми попутно
Душевней, чем бухгалтера,
На свете не сыскать соседей нам,
Не выходной ведь был вчера,
Но как приятны собеседники!
Когда бы был труда министром я,
Я б повелел, чтоб бухгалтерия
Бессрочные имела визы
И чтобы вход для них бесплатный
Был в фитнес, йогу и бассейн,
Ведь форму соблюдать им надо,
Попробуй, просиди весь день!
Они считают все, что надо,
И, между прочим, выдают
Всегда нам вовремя зарплату,
В международный день бухгалтера
Хочу душевно я сказать:
Пусть жизнь самобранкой-скатертью
Дает вам все, что можно дать!
Пусть будет крепким тело ваше,
Здоровым — будет пусть ваш дух,
И вам обеда пожелаю,
***
Да здравствуют бухгалтеры всех стран!
И первым делом — сотни милых дам,
Что день и ночь считают, день и ночь,
Чтобы успеть, начислить, превозмочь...
Пусть будет их работа только впрок,
Пусть верно исчисляется налог,
Останутся еще и запасные!
***
Сегодня дружно коллективы
Бухгалтеров всех поздравляют.
Сотрудник этот очень милый!
Он нам зарплату начисляет!
Во всех финансовых отчетах
Ему желаем мы без счета
С удачей в жизни целоваться!
И не удержит пусть налог
Судьба за посланное счастье,
Когда внесет любовь залог
Горячей неуемной страстью!
***
Славно выглядит баланс.
Каждый рубль в нем нашелся
И начислен всем аванс.
Поздравляем, как обычно,
Вас, девчонки, в этот день.
Будет всё пускай отлично,
Ведь работать вам не лень.
***
Труден наш с тобою путь,
Ни присесть, ни отдохнуть.
Хотя знаешь, не спеши.
Мы сидим-то от души.
Долго сводим мы счета,
Чтоб проверка не пришла,
Чтоб начальник нас ценил,
Но не сходится порою,
Так, что словно из запоя,
Но зато люблю тот миг,
Когда раз, и все сидит.
Источник: pozdravok.ru