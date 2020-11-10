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Теплые поздравительные картинки и открытки, нежные слова 10 ноябяря в День бухгалтера 2020

03:28 10.11.2020 Фото: otkritkiok.ru
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Хороший бухгалтер на предприятии - это залог коммерческого успеха любого дела, от их профессионализма зависит экономика всех отраслей.

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Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

Международный день бухгалтерии (День бухгалтера) - 10 ноября 2020 

Истоки возникновения одной из самых точных профессий берут свое начало в 15 веке. Именно тогда 10 ноября 1494 года была впервые издана книга об основах бухгалтерии, которую написал математик Лука Пачоли. Почти в том же виде, как она была изложена много лет назад, бухгалтерия применяется и в настоящее время. Пачоли описал процедуру ведения бухгалтерского учета, сведения баланса и ввел специальные термины и знания, необходимые для работы бухгалтера.

В каждой стране есть свой национальный праздник бухгалтера, в России это 21 ноября в день принятия закона «О бухгалтерском учете», но Международный день бухгалтера во все мире отмечают именно 10 ноября как признание роли бухгалтеров в жизни страны.

Ведь хороший бухгалтер на предприятии - это залог коммерческого успеха любого дела, от их профессионализма зависит экономика всех отраслей.

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Поздравительная открытка С Днем бухгалтера
% name% title
Поздравительная открытка С Днем бухгалтера
% name% title
Поздравительная открытка С Днем бухгалтера
% name% title
Поздравительная открытка С Днем бухгалтера
% name% title
Поздравительная открытка С Днем бухгалтера
% name% title
Поздравительная открытка С Днем бухгалтера
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Поздравительная открытка С Днем бухгалтера
% name% title
Поздравительная открытка С Днем бухгалтера
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Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

С днем бухгалтера от сердца
Поздравляю, не грусти,
Отыщи ты к счастью дверцу,
В жизнь свою его впусти,

А а работе все нормально,
Как обычно, будет пусть,
Ты — бухгалтер идеальный —
Утверждать я всем берусь!

***
Профессий очень много важных,
Но правит миром не поэт,
Не трубочист, покрытый сажей,
Бухгалтера нужнее — нет.

День всех Бухгалтеров сегодня,
И мы поздравим их душевно,
Не нужно нам профессий модных,

Бухгалтер — это ведь престижно!

Пусть будет все у них отлично,
Сойдутся сверки и балансы,
Желаем яркой жизни личной,
Неисчерпаемых финансов!

***
Уважаемые бухгалтера, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам умения, терпения, правильных отчетов, чтобы баланс всегда сходился. Пусть дома все имеется, здоровья и счастья вам!

***

«Бухгалтер, милый мой бухгалтер!», —
Доносится песня из окон всех.
Мы вас сердечно поздравляем,
Пусть в жизни будет лишь успех!

Удача ждёт вас на работе,
А дома будет всё пучком,
Пусть люди добрые окружают,
И все проблемы — нипочём!

***
Бухгалтеры важны.
Бухгалтеры нужны.
А как без них прожить?
На что мы будем жить?
Зарплату начисляют нам,
Высчитывают всё по дням.
И вам, трудяги, мы желаем

Безбедно жить. Вас уважаем.
Пусть счастье, радость на весь год
Вам этот праздник принесёт.

***
Мы с днем бухгалтера поздравить вас хотим,
Пусть в жизни все всегда сбывается,
Чтоб дебит с кредитом вам правильно свести,
Пусть все в работе получается.

Здоровье крепкое желаем вам иметь,
В семье всегда благополучия,
Стремиться к светлому и лучшему уметь,
И подходящего ждать случая.

***
Бухгалтерами не рождаются,
Так говорят, но я поспорю:
Таким вниманьем наделяются

Лишь те, кто этого достоин.

Ведь точность в вас почти машинная,
И скрупулезность в добром смысле,
Ни разу за карьеру длинную
Не выключились, не зависли.

Вы лучше и точней компьютера,
Способны также улыбаться,
И милыми людьми попутно

В любой компании считаться.

Душевней, чем бухгалтера,
На свете не сыскать соседей нам,
Не выходной ведь был вчера,
Но как приятны собеседники!

Когда бы был труда министром я,
Я б повелел, чтоб бухгалтерия
Бессрочные имела визы

В любые страны, хоть в Америку.

И чтобы вход для них бесплатный
Был в фитнес, йогу и бассейн,
Ведь форму соблюдать им надо,
Попробуй, просиди весь день!

Они считают все, что надо,
И, между прочим, выдают
Всегда нам вовремя зарплату,

За что вдвойне ценю их труд.

В международный день бухгалтера
Хочу душевно я сказать:
Пусть жизнь самобранкой-скатертью
Дает вам все, что можно дать!

Пусть будет крепким тело ваше,
Здоровым — будет пусть ваш дух,
И вам обеда пожелаю,

Чтоб был с двенадцати до двух!

***
Да здравствуют бухгалтеры всех стран!
И первым делом — сотни милых дам,
Что день и ночь считают, день и ночь,
Чтобы успеть, начислить, превозмочь...

Пусть будет их работа только впрок,
Пусть верно исчисляется налог,

А премии, а также отпускные,
Останутся еще и запасные!

***
Сегодня дружно коллективы
Бухгалтеров всех поздравляют.
Сотрудник этот очень милый!
Он нам зарплату начисляет!

Во всех финансовых отчетах

Лишь он способен разобраться!
Ему желаем мы без счета
С удачей в жизни целоваться!

И не удержит пусть налог
Судьба за посланное счастье,
Когда внесет любовь залог
Горячей неуемной страстью!

***

Дебет с кредитом сошелся,
Славно выглядит баланс.
Каждый рубль в нем нашелся
И начислен всем аванс.

Поздравляем, как обычно,
Вас, девчонки, в этот день.
Будет всё пускай отлично,
Ведь работать вам не лень.

***
Труден наш с тобою путь,
Ни присесть, ни отдохнуть.
Хотя знаешь, не спеши.
Мы сидим-то от души.

Долго сводим мы счета,
Чтоб проверка не пришла,
Чтоб начальник нас ценил,

И зарплату нам копил.

Но не сходится порою,
Так, что словно из запоя,
Но зато люблю тот миг,
Когда раз, и все сидит.

Источник: pozdravok.ru

10 ноября 2020 день бухгалтера Международный день бухгалтерии (День бухгалтера) открытки поздравления смс Лука Пачоли
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