10 ноября - День бухгалтера 2020: красивые поздравления и чудесные поздравительные открытки

Международный день бухгалтерии (День бухгалтера) – профессиональный праздник сотрудников, которые имеют отношение к бухгалтерскому учету. Праздник также считают своим студенты, преподаватели и выпускники профильных учебных заведений.

Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

10 ноября 2020

Истоки возникновения одной из самых точных профессий берут свое начало в 15 веке. Именно тогда 10 ноября 1494 года была впервые издана книга об основах бухгалтерии, которую написал математик Лука Пачоли. Почти в том же виде, как она была изложена много лет назад, бухгалтерия применяется и в настоящее время. Пачоли описал процедуру ведения бухгалтерского учета, сведения баланса и ввел специальные термины и знания, необходимые для работы бухгалтера. В каждой стране есть свой национальный праздник бухгалтера, в России это 21 ноября в день принятия закона «О бухгалтерском учете», но Международный день бухгалтера во все мире отмечают именно 10 ноября как признание роли бухгалтеров в жизни страны. Ведь хороший бухгалтер на предприятии это залог коммерческого успеха любого дела, от их профессионализма зависит экономика всех отраслей.

Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

Пускай в этот день дебеты и кредиты, отчеты и накладные отдохнут от вас, ведь сегодня каждый бухгалтер отмечает свой профессиональный день. Желаем, чтобы в личной жизни все сходилось и ничего списывать не приходилось. Пускай в кармане всегда шелестят купюры, в сердце бурлит кровь, а в глазах искрится настоящее человеческое счастье.

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Бухгалтер — ты, как никто другой, разбираешься в цифрах. Так вот, чтобы счастье сопровождало тебя триста шестьдесят пять дней в году, чтобы двенадцать месяцев было отличное настроение, пятьдесят две недели — без болезней, семь дней в неделю любви и удовольствия! Поздравляю!

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С профессиональным праздников всех бухгалтеров мира. Желаем удачных показателей во всем. Начиная от дебетов и кредитов и заканчивая вашей личной и семейной жизнью. Побольше вам счастливых дней и поменьше неудачных. Пусть солнце всегда светит на вашей улице.

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Очень сложная твоя работа, бухгалтер, и очень ответственная. Коммерческий успех предприятия — в твоих руках, поэтому твои знания и опыт невероятно ценны. В день бухгалтера желаю тебе солнечного, легкого настроения, здоровья, только счастливых свершений, а успех в работе обеспечен твоим профессионализмом!

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Вы писали, вы считали,



Ваши пальчики устали.Отложите счёты в стол —День Бухгалтера пришёл.Спрячьте пыльные балансы.Приглашаю вас на танцы.Ждут сюрпризы и цветы,Гости спрятались в кусты.А вчера в другом отделеПо секрету мне напели:К вам спешит во весь опорДобрый дядя кредитор.Шлю вам лучшего всего!Ваш поклонник —Итого.

***

В день бухгалтера прими



Наши пожеланияСолнца, света и любви,Близких понимания!

Без тебя ведь, вот дела,

Вряд ли кто обходится,

На работе допоздна

Быть порой приходится.

Ты ведь, как специалист,



И, как друг, нам нужен,Да еще расчетный листВажен нам к тому же!

***

Бухгалтер, нелегкая Ваша работа,

И трудитесь Вы до десятого пота:

Балансы, авансы, пассивы, активы,

Валюты, лимиты и аккредитивы,



Акцизы, налоги, акцепт, дивиденды,Избытки, убытки, долги, алименты,Гаранты и гранты, издержки, зачеты,Затраты, возвраты, счета и отчеты.Учесть, перечесть и ошибки исправить...А нам разрешите Вас просто поздравить!

***

Кто дерётся с руководством?



Платит нам зарплаты в срок?Составляет все отчёты?Уменьшает наш налог?

Этот праздник — дань признанья

Тем, кто точно доказал,

Что бумажки, стол и счёты —

Это грозный арсенал.

Пусть директор спит спокойно:



Как гвардеец-часовойНаш бухгалтер охраняетНаш финансовый покой.

***

Дебет, кредит, все отчёты,

И перед законом чист,

С праздником тебя, бухгалтер,

Дорогой наш финансист.

Чтоб всегда и всё сходилось,

Чтобы минус не крепчал.

Сдать всё в сроки получалось,

И начальник не серчал.

А ещё хотим здоровья

Крепкого тебе желать,

Чтоб глаза не уставали,

И был ясный ум считать.

***

Кто зарплату выдает?

Это мудрый счетовод.

Он — бухгалтер, ум и сила,

И в порядке все архивы.

Калькулятор — ни к чему,

Даст заданье он уму.

Интеллектом он заблещет —



Даст ответ на все на свете.И аванс тебе найдет,Добрый милый счетовод.В праздник профессиональныйБудь в настрое ты ударном.День пройдет пусть на «ура»,Чтоб закрылись все счета!

Источник: pozdravok.ru