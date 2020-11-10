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10 ноября - День бухгалтера 2020: красивые поздравления и чудесные поздравительные открытки

08:33 10.11.2020 Фото: otkritkiok.ru
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Международный день бухгалтерии (День бухгалтера) – профессиональный праздник сотрудников, которые имеют отношение к бухгалтерскому учету. Праздник также считают своим студенты, преподаватели и выпускники профильных учебных заведений.

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Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

10 ноября 2020

Истоки возникновения одной из самых точных профессий берут свое начало в 15 веке. Именно тогда 10 ноября 1494 года была впервые издана книга об основах бухгалтерии, которую написал математик Лука Пачоли. Почти в том же виде, как она была изложена много лет назад, бухгалтерия применяется и в настоящее время. Пачоли описал процедуру ведения бухгалтерского учета, сведения баланса и ввел специальные термины и знания, необходимые для работы бухгалтера. В каждой стране есть свой национальный праздник бухгалтера, в России это 21 ноября в день принятия закона «О бухгалтерском учете», но Международный день бухгалтера во все мире отмечают именно 10 ноября как признание роли бухгалтеров в жизни страны. Ведь хороший бухгалтер на предприятии это залог коммерческого успеха любого дела, от их профессионализма зависит экономика всех отраслей.

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Поздравительная открытка С Днем бухгалтера
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Поздравительная открытка С Днем бухгалтера
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Поздравительная открытка С Днем бухгалтера
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Поздравительная открытка С Днем бухгалтера
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Поздравительная открытка С Днем бухгалтера
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Поздравительная открытка С Днем бухгалтера
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Поздравительная открытка С Днем бухгалтера
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Поздравительная открытка С Днем бухгалтера
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Поздравительная открытка С Днем бухгалтера

Пускай в этот день дебеты и кредиты, отчеты и накладные отдохнут от вас, ведь сегодня каждый бухгалтер отмечает свой профессиональный день. Желаем, чтобы в личной жизни все сходилось и ничего списывать не приходилось. Пускай в кармане всегда шелестят купюры, в сердце бурлит кровь, а в глазах искрится настоящее человеческое счастье.

***

Бухгалтер — ты, как никто другой, разбираешься в цифрах. Так вот, чтобы счастье сопровождало тебя триста шестьдесят пять дней в году, чтобы двенадцать месяцев было отличное настроение, пятьдесят две недели — без болезней, семь дней в неделю любви и удовольствия! Поздравляю!

***

С профессиональным праздников всех бухгалтеров мира. Желаем удачных показателей во всем. Начиная от дебетов и кредитов и заканчивая вашей личной и семейной жизнью. Побольше вам счастливых дней и поменьше неудачных. Пусть солнце всегда светит на вашей улице.

***

Очень сложная твоя работа, бухгалтер, и очень ответственная. Коммерческий успех предприятия — в твоих руках, поэтому твои знания и опыт невероятно ценны. В день бухгалтера желаю тебе солнечного, легкого настроения, здоровья, только счастливых свершений, а успех в работе обеспечен твоим профессионализмом!

***

Вы писали, вы считали,

Ваши пальчики устали.
Отложите счёты в стол —
День Бухгалтера пришёл.
Спрячьте пыльные балансы.
Приглашаю вас на танцы.
Ждут сюрпризы и цветы,
Гости спрятались в кусты.
А вчера в другом отделе
По секрету мне напели:
К вам спешит во весь опор
Добрый дядя кредитор.
Шлю вам лучшего всего!
Ваш поклонник —
Итого.

***

В день бухгалтера прими

Наши пожелания
Солнца, света и любви,
Близких понимания!

Без тебя ведь, вот дела,
Вряд ли кто обходится,
На работе допоздна
Быть порой приходится.

Ты ведь, как специалист,

И, как друг, нам нужен,
Да еще расчетный лист
Важен нам к тому же!

***

Бухгалтер, нелегкая Ваша работа,
И трудитесь Вы до десятого пота:
Балансы, авансы, пассивы, активы,
Валюты, лимиты и аккредитивы,

Акцизы, налоги, акцепт, дивиденды,
Избытки, убытки, долги, алименты,
Гаранты и гранты, издержки, зачеты,
Затраты, возвраты, счета и отчеты.
Учесть, перечесть и ошибки исправить...
А нам разрешите Вас просто поздравить!

***

Кто дерётся с руководством?

Платит нам зарплаты в срок?
Составляет все отчёты?
Уменьшает наш налог?

Этот праздник — дань признанья
Тем, кто точно доказал,
Что бумажки, стол и счёты —
Это грозный арсенал.

Пусть директор спит спокойно:

Как гвардеец-часовой
Наш бухгалтер охраняет
Наш финансовый покой.

***

Дебет, кредит, все отчёты,
И перед законом чист,
С праздником тебя, бухгалтер,
Дорогой наш финансист.

Чтоб всегда и всё сходилось,
Чтобы минус не крепчал.
Сдать всё в сроки получалось,
И начальник не серчал.

А ещё хотим здоровья
Крепкого тебе желать,
Чтоб глаза не уставали,
И был ясный ум считать.

***

Кто зарплату выдает?
Это мудрый счетовод.
Он — бухгалтер, ум и сила,
И в порядке все архивы.
Калькулятор — ни к чему,
Даст заданье он уму.
Интеллектом он заблещет —

Даст ответ на все на свете.
И аванс тебе найдет,
Добрый милый счетовод.
В праздник профессиональный
Будь в настрое ты ударном.
День пройдет пусть на «ура»,
Чтоб закрылись все счета!

Источник: pozdravok.ru

10 ноября 2020 день бухгалтера открытки поздравления Лука Пачоли
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От редакции

Как зовут вашего бухгалтера?

Аноним, 10 ноября 2020 08:47
А День дворника у нас есть? Или День технички? А вот Дня нянечки детского сада точно нет! Не порядок, однако...

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