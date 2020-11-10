10 ноября - День бухгалтера 2020: красивые поздравления и чудесные поздравительные открытки

10 ноября 2020
Истоки возникновения одной из самых точных профессий берут свое начало в 15 веке. Именно тогда 10 ноября 1494 года была впервые издана книга об основах бухгалтерии, которую написал математик Лука Пачоли. Почти в том же виде, как она была изложена много лет назад, бухгалтерия применяется и в настоящее время. Пачоли описал процедуру ведения бухгалтерского учета, сведения баланса и ввел специальные термины и знания, необходимые для работы бухгалтера. В каждой стране есть свой национальный праздник бухгалтера, в России это 21 ноября в день принятия закона «О бухгалтерском учете», но Международный день бухгалтера во все мире отмечают именно 10 ноября как признание роли бухгалтеров в жизни страны. Ведь хороший бухгалтер на предприятии это залог коммерческого успеха любого дела, от их профессионализма зависит экономика всех отраслей.
Пускай в этот день дебеты и кредиты, отчеты и накладные отдохнут от вас, ведь сегодня каждый бухгалтер отмечает свой профессиональный день. Желаем, чтобы в личной жизни все сходилось и ничего списывать не приходилось. Пускай в кармане всегда шелестят купюры, в сердце бурлит кровь, а в глазах искрится настоящее человеческое счастье.
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Бухгалтер — ты, как никто другой, разбираешься в цифрах. Так вот, чтобы счастье сопровождало тебя триста шестьдесят пять дней в году, чтобы двенадцать месяцев было отличное настроение, пятьдесят две недели — без болезней, семь дней в неделю любви и удовольствия! Поздравляю!
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С профессиональным праздников всех бухгалтеров мира. Желаем удачных показателей во всем. Начиная от дебетов и кредитов и заканчивая вашей личной и семейной жизнью. Побольше вам счастливых дней и поменьше неудачных. Пусть солнце всегда светит на вашей улице.
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Очень сложная твоя работа, бухгалтер, и очень ответственная. Коммерческий успех предприятия — в твоих руках, поэтому твои знания и опыт невероятно ценны. В день бухгалтера желаю тебе солнечного, легкого настроения, здоровья, только счастливых свершений, а успех в работе обеспечен твоим профессионализмом!
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Вы писали, вы считали,
Отложите счёты в стол —
День Бухгалтера пришёл.
Спрячьте пыльные балансы.
Приглашаю вас на танцы.
Ждут сюрпризы и цветы,
Гости спрятались в кусты.
А вчера в другом отделе
К вам спешит во весь опор
Добрый дядя кредитор.
Шлю вам лучшего всего!
Ваш поклонник —
Итого.
***
В день бухгалтера прими
Солнца, света и любви,
Близких понимания!
Без тебя ведь, вот дела,
Вряд ли кто обходится,
На работе допоздна
Быть порой приходится.
Ты ведь, как специалист,
Да еще расчетный лист
Важен нам к тому же!
***
Бухгалтер, нелегкая Ваша работа,
И трудитесь Вы до десятого пота:
Балансы, авансы, пассивы, активы,
Валюты, лимиты и аккредитивы,
Избытки, убытки, долги, алименты,
Гаранты и гранты, издержки, зачеты,
Затраты, возвраты, счета и отчеты.
Учесть, перечесть и ошибки исправить...
А нам разрешите Вас просто поздравить!
***
Кто дерётся с руководством?
Составляет все отчёты?
Уменьшает наш налог?
Этот праздник — дань признанья
Тем, кто точно доказал,
Что бумажки, стол и счёты —
Это грозный арсенал.
Пусть директор спит спокойно:
Наш бухгалтер охраняет
Наш финансовый покой.
***
Дебет, кредит, все отчёты,
И перед законом чист,
С праздником тебя, бухгалтер,
Дорогой наш финансист.
Чтоб всегда и всё сходилось,
Чтобы минус не крепчал.
Сдать всё в сроки получалось,
И начальник не серчал.
А ещё хотим здоровья
Крепкого тебе желать,
Чтоб глаза не уставали,
И был ясный ум считать.
***
Кто зарплату выдает?
Это мудрый счетовод.
Он — бухгалтер, ум и сила,
И в порядке все архивы.
Калькулятор — ни к чему,
Даст заданье он уму.
Интеллектом он заблещет —
И аванс тебе найдет,
Добрый милый счетовод.
В праздник профессиональный
Будь в настрое ты ударном.
День пройдет пусть на «ура»,
Чтоб закрылись все счета!
Источник: pozdravok.ru